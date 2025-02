“Deu Preguiça”, animação dublada por Heloísa Périssé e sua filha Tontom, ganha novo trailer

O filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 13 de março e promete levar muita diversão para toda a família

Deu Preguiça, nova animação que conta com dublagem de Heloísa Périssé e sua filha, Tontom, acaba de ter seu novo trailer divulgado. Com direção de Tania Vincent e Ricard Cussó, o filme chega aos cinemas em 13 de março com distribuição da Imagem Filmes e promete conquistar o público com muito humor e emoção.

Assista ao novo trailer

O longa acompanha uma história divertida sobre uma família de bichos-preguiça que, após perder sua casa em uma tempestade, se vê forçada a se mudar de sua tranquila vila para a frenética vida urbana de uma metrópole. A dublagem brasileira traz uma conexão especial entre mãe e filha: a consagrada atriz e comediante Heloísa Périssé e sua filha Tontom. Elas dão voz às protagonistas Gabriella e Laura, respectivamente, interpretando as personagens principais dessa aventura épica.

A trama segue a história da família de preguiças composta pela mãe Gabriella, sua filha Laura, o pai Luis e o irmão mais velho Platy. Juntos, eles tentam se adaptar ao ritmo acelerado da cidade grande, levando com eles um livro de receitas especial e um food truck, patrimônio da família. No entanto, essa nova fase da família é ameaçada por Dotti, uma astuta empresária do ramo de fast food, que planeja roubar a receita secreta da família para salvar seu próprio negócio falido.

Deu Preguiça também teve sua estreia mundial no prestigiado Festival Internacional de Animação de Annecy, onde recebeu elogios pela sua proposta criativa. Com uma animação inventiva repleta de momentos cômicos e personagens cativantes, o longa promete encantar crianças e adultos, trazendo para as telonas uma história que celebra a união familiar e a importância de se adaptar às mudanças da vida de maneira otimista e cheia de humor.

Sinopse

Após uma tempestade destruir seu lar, uma família de preguiças liderada por Gabriella (Heloísa Périssé) é forçada a se mudar para a agitada cidade grande, levando consigo seu food truck e um antigo livro de receitas. Deixando para trás a vida tranquila e guiados pela energia da jovem Laura (Tontom), eles embarcam nessa aventura com uma missão: mostrar que, nesta família, o prato principal é a diversão! Mas quando a ambiciosa empresária Dotti coloca os olhos nas preciosas receitas da família, eles terão que se unir para proteger suas tradições e tudo aquilo que acreditam.

Ficha técnica

Direção: Tania Vincent e Ricard Cussó;

Roteiro: Ryan Greaves, Erica Harrison e Tania Vincent;

Produção: Kristen Souvlis, Nadine Bates e Ryan Greaves;

Trilha Sonora: Sam Gain-Emery, Ben Stewart e Thom Kellar;

Diretor de arte: Nathan Geppert;

Gênero: Animação, Aventura, Família;

País: Austrália;

Ano: 2024;

Distribuição: Imagem Filmes