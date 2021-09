Dia Mundial da Limpeza acontece no Parque da Prainha, em Vila Velha, neste sábado (18)

today16 de setembro de 2021 remove_red_eye44

No próximo dia 18 de setembro será comemorado o Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day). Este ano, a Prefeitura de Vila Velha vem mobilizando apoiadores em ações que estão acontecendo pela cidade, além de uma programação especial preparada para o sábado, no Parque da Prainha, que vai até às 16 horas.

O objetivo é chamar a atenção para o grande problema dos resíduos sólidos urbanos, descartados de forma irregular. Nesse sentido, as secretarias de Meio Ambiente, de Serviços Urbanos e de Educação buscam sensibilizar os munícipes sobre a importância da separação dos resíduos para a Coleta Seletiva e Reciclagem.

Como participar?

Quem quiser participar do Dia Mundial da Limpeza pode levar os resíduos sólidos recicláveis até um dos ecopontos especiais, que estarão disponíveis no dia 18 (sábado) das 8h às 12h, nos seguintes locais: Parque da Prainha, Praia da Costa (Rua Gil Velozo com a Rua Sergipe), Praça do Ciclista (Praia de Itaparica), Praça da Barra do Jucu (Praça Pedro Valadares) e Praça de Esportes em Ilha das Flores.

Após o meio dia, as equipes de colaboradores responsáveis por cada um desses pontos irão levar o material coletado para o Parque da Prainha, onde será montado um grande mosaico. Simultaneamente, haverá limpeza de áreas naturais próximas da Prainha e o material coletado também contribuirá com o mosaico, entre outras atrações de educação ambiental para toda família.

Confira a programação completa

ECOPONTOS – 8 às 12h

– Recebimento de resíduos recicláveis nos cinco ecopontos

– Limpezas de áreas naturais

AÇÕES NA PRAINHA – de 8 às 12h

– Limpeza de área natural no parque, praia e gruta (a partir das 8h)

– Presença de autoridades (10h)

– Banda Marcial da UMEF “Leonel de Moura Brizola” (10h)

– Mascote da Associação “Amigos da Jubarte” (10h)

– Distribuição de revistinhas “Juntos pela Coleta Seletiva” – Codesa (10h)

AÇÕES NA PRAINHA – de 13h30 às 16h

– Montagem do mosaico com resíduo recolhido (13h30 às 16h)

– Educação ambiental com Associações de Catadores de VV (Verde Vida e Revive)

– Ação da Associação Amigos do Jubarte – com o mascote da baleia (13h30 às 16h)

– Jogos recreativos/educativos (13:30h às 16h)

– Banda Marcial UMEF GRACIANO NEVES, Paul (14h às 15h)

– Ponto de recolhimento de vidro (8h às 16h)

– Ponto de Recolhimento de lixo eletrônico (8h às 16h)

– Ponto para doações de roupa (8h às 16h)

– Exposição “Resíduo Vira Arte” na Casa da Memória do artista Romário Batista (9h às 18h)

Participam da ação os seguintes colaboradores: Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo (EAMES); Instituto Jacarenema; Localix; Projeto Amigos da Jubarte; Escoteiros do Brasil; Associação Verde Vida; Associação Revive; Associação Movive; Projeto Pegada; Instituto Ecomaris; GreenVix Soluções Ambientais; Grupo Mulheres do Brasil; Interact Club; Sea Shepherd e Codesa.