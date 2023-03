Diário Oficial da Assembleia Legislativa passa a ter notícias sobre os trabalhos do Parlamento

Além de informes administrativos, diário vai ter matérias dos trabalhos legislativos

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, anunciou mudanças no Diário do Poder Legislativo, que vai ser também mais um canal de comunicação com a sociedade.

“Em nossa Assembleia, trabalhamos incansavelmente para representar os interesses e as necessidades da população do Espírito Santo, com mais de quatro milhões de cidadãos que esperam nosso melhor todos os dias, com uma casa plural e com líderes de diversos segmentos. Para dar ainda mais transparência aos nossos atos, a partir desta terça-feira 7, teremos uma seção com notícias da assembleia também em nosso Diário, criando um novo canal de comunicação entre o poder legislativo e a sociedade”, ressaltou o presidente Marcelo Santos.

O secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa Guto Netto, explica que o objeto é tornar o Diário Oficial mais atraente ao leitor externo, que inicialmente vai poder se informar das notícias mais relevantes da Assembleia. “Trabalhamos diuturnamente para fazermos uma Assembleia cada vez mais acessível, inovadora, transparente e mais próxima da população capixaba. Esperamos que essa novidade atraia cada vez mais leitores para o Diário Oficial da Ales”.

Secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa, Guto Netto.

Outro anúncio feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, diz respeito a TV Assembleia que a partir desta segunda-feira, 6, retorna com as entrevistas em plenário na abertura das sessões e durante os trabalhos legislativos. “A ideia é dar mais dinamismo e espaço, para dar publicidade a tudo aquilo que apresentamos e votamos no dia a dia”, ressaltou o deputado Marcelo Santos.

