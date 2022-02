Diretório do PSB de Anchieta toma posse

Congresso Municipal foi realizado na noite da última quinta-feira (24), com a presença de membros da Diretoria Estadual e filiados ao Partido.

Os novos membros do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Anchieta tomaram posse na noite da última quinta-feira (24). O encontro contou com a presença do Presidente Estadual do partido, Alberto Gavini, do vice-presidente Paulo Foletto, representante do Deputado Federal pelo partido Ted Conti, e foi presidido pelo presidente municipal do PSB, Leonardo Abrantes.

Durante o evento foram tratados temas relacionados aos novos rumos do partido, como a autorreforma e a formação de novas lideranças, próximos passos do Diretório, além de Eleições 2022.

Estiveram presentes também o prefeito socialista Fabrício Petri, os vereadores pelo partido Renato Lorencini e Tereza Mezadre, além de dirigentes municipais de outras siglas, dezenas de filiados, representantes de segmentos e sociedade civil. O evento também foi momento de filiação de novos membros e ocorreu no auditório da Câmara Municipal de Anchieta.



Diretório Municipal do PSB