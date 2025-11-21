DJ JAPA se lança na música gospel com hit na pegada remix

“Dimas, o ladrão” (Remix) é o novo single da artista e já disponível em seu canal no youtube

Keylla Kawano, mais conhecida como DJ Japa, inicia uma nova trajetória artística com o lançamento de “Dimas – o ladrão” (Remix), single que marca oficialmente sua estreia no cenário gospel. A música traz como inspiração a história bíblica do ladrão arrependido que, ao lado de Jesus na cruz, recebeu a promessa da vida eterna. “Dimas, o ladrão” já está disponível no canal do youtube Japa Dj.

A faixa com sonoridade moderna, intensa e profundamente espiritual: o novo single valoriza a mensagem de redenção e transformação, modificando a canção original, de Jottapê. “Desde que ouvi a música do Jottapê me identifiquei com a letra, com o que vivi e também com o testemunho dele que é parecido com o meu”, garante DJ Japa.

Uma nova fase de fé e propósito

Com uma produção refinada e arranjos envolventes, DJ Japa apresenta uma canção que une qualidade musical e profundidade espiritual. “Dimas – o ladrão” (Remix) abre o caminho para a carreira da artista no segmento gospel contemporâneo após renunciar os palcos e shows em abril de 2025.

“Hoje eu só quero viver para Jesus. O dom que eu usava lá fora, agora será para Glorificar o nome Dele. Depois de muita renúncia, Ele finalmente me deixou retornar com a coisa que eu mais amo no mundo: que é ser levita para Ele”, declara a artista Keylla Kawano, DJ Japa, em seu retorno à música.

A artista compartilha a sua jornada que a levou a essa significativa mudança de vida. “Eu sempre tive tudo, tenho os meus amigos, muita gente me conhece e me ama. Por oito anos achei que eu estava no auge, mas na verdade eu estava perdida. Tocava para o mundo, mas o vazio só aumentava. Só o amor de Jesus me preencheu”, afirma.

Segundo DJ Japa tudo é um processo, ainda mais quando se trata das coisas de Deus. “Há muitas coisas para serem mudadas, mas o mais importante tenho feito, me posicionando e tendo um coração humilde para que cada dia mais Jesus me transforme assim como Ele deseja. Obrigada Pai”, finaliza DJ Japa.

Próximos lançamentos

24/11: Música “Jesus está lá” (Remix)

01/12: Música “É ele”

08/12: Música “Fidelidade”

Local: Canal no youtube (Japa Dj)

Instagram: @japadjofc

