Duplicação da BR 101: prefeito de Anchieta solicita utilização de mão de obra local

today20 de agosto de 2020 remove_red_eye22

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, se reuniu na última segunda-feira (17) com representantes da ECO101, concessionária responsável pela administração e obras de duplicação da BR 101 no Espírito Santo. Durante o encontro, que foi por meio virtual, foi apresentado o projeto de duplicação da rodovia, entre os quilômetros 335 e 357, que corresponde ao trecho entre o trevo de Guarapari e o trevo de acesso a Alfredo Chaves.

Além do prefeito de Anchieta e do diretor Superintendente da empresa, Carlos Eduardo Xisto, participaram do encontro o gerente de engenharia da Eco101, Rodrigo Rodrigues; a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Paula Louzada; o secretário municipal de Infraestrutura, Leonardo Abrantes e o gerente dos conselhos temáticos da Findes, Fábio Ruschi.

Conforme informações da ECO101, a duplicação do trecho tem previsão de ser executada em um período de 24 meses e tem investimento aproximado de R$ 100 milhões. As obras devem iniciar nos próximos dias.

Petri aproveitou para solicitar que a concessionária utilize mão de obra local durante as obras de duplicação da via, disponibilizando as vagas na agência do Sine de Anchieta. O prefeito também solicitou que a ECO101 aproveite as empresas do município para prestação de serviços terceirizados.

“É uma obra importante para o nosso Estado, esperada há anos. A duplicação, além de desenvolvimento, irá trazer mais segurança e redução de acidentes. Esperamos que a obra seja executada com a máxima qualidade e que utilizem trabalhadores e empresas da cidade durante a execução”, disse o prefeito.

Os representantes da empresa também destacaram que serão construídos no percurso trevos de acesso a cada 5 km, distância mínima exigida pela legislação. Petri aproveitou para questionar sobre o acesso as comunidades de Anchieta e foi informado pelo gerente de engenharia que todas as comunidades terão facilidade para acesso, tanto no sentido norte como no sul da rodovia.