Educação de Anchieta abre processo seletivo

today14 de dezembro de 2021 remove_red_eye40

A Secretaria de Educação de Anchieta irá realizar um processo seletivo para contratar servidores em regime de designação temporária para diversos cargos e cadastro de reserva. Há vagas para pedagogos, docente I (educação infantil ou ensino fundamental anos iniciais – regular, integral e EJA), docente II – disciplinas dos anos finais do ensino fundamental (regular, integral e EJA), exceto educação física que atenderá a demanda da educação básica e especial.

As inscrições serão realizadas por meio eletrônico, no portal de Processo Seletivo do município (www.anchieta.es.gov.br), das 8h do dia 15 de dezembro até às 23h55min de 16 de dezembro.

Conforme a Secretaria de Educação, os candidatos serão convocados de acordo com a ordem sequencial de classificação dos aprovados, conforme necessidade da pasta.