Educação de Anchieta adquire ônibus e veículos para atender alunos e profissionais

today9 de janeiro de 2023 remove_red_eye14

A Prefeitura de Anchieta adquiriu 07 novos ônibus escolares e outros quatro veículos, incluindo vans com acessibilidade. A compra dos ônibus foi mediante convênio entre a prefeitura e o governo do Estado, já os demais veículos foram adquiridos com recursos próprios do município.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação, são 06 ônibus para acomodar 44 passageiros adultos ou 59 crianças sentadas e 01 ônibus acessível, com capacidade para 16 passageiros adultos ou 21 crianças sentadas. O total do investimento foi de R$ 2.294.580,00.

Já os demais equipamentos compreendem-se em 02 vans, sendo uma acessível e 02 carros com sete lugares. As novas aquisições irão atender a Educação Especial, a Educação do Campo e às unidades escolares.