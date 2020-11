Educação de Anchieta orienta sobre pré-matrículas e transferências escolares 2021

A Secretaria Municipal de Educação de Anchieta informa sobre os prazos das pré-matrículas e transferências escolares para o ano letivo de 2021. Clique abaixo no link para conferir o resumo das portarias que orientam os serviços e seus respectivos prazos.

As pré-matrículas on-line para o ingresso de alunos nas unidades escolares municipais e conveniadas serão para estudantes que farão matrícula inicial para o ano letivo de 2021, para alunos provenientes de outro município ou que perderam os prazos para transferências internas deverão ser realizadas no período de 05 a 11 de janeiro de 2021 , mediante o preenchimento da ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico http://www.anchieta.es.gov.br, no ícone “Portal da Educação” selecionando a opção “pré-matrícula”, em qualquer computador conectado à Internet.

Caso os responsáveis pelo aluno não tiverem acesso à internet poderão realizar em qualquer escola do município que disponibilize acesso à internet de segunda a sexta, das 08 às 12h, levando a seguinte documentação CPF e RG do responsável pelo aluno ou do aluno quando maior de 18 anos e comprovante de residência atualizado (conta de energia elétrica/xerox- número da instalação).

Já para a solicitação do pedido de transferência escolar interna, ou seja, entre as unidades escolares do sistema municipal de educação dar-se-á por meio do sistema on-line, no período de 02 a 10 de dezembro de 2020, por comprovação de mudança de endereço e para os alunos que no ano letivo de 2020 estudaram numa escola em que não existe a oferta para a etapa ou modalidade de ensino que irão cursar no ano de 2021.