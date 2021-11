Educação de Anchieta realiza 1ª Feira de Ciências

A Secretaria de Educação de Anchieta está realizando a 1ª Feira de Ciências. Por conta da pandemia, será de forma virtual. Desde agosto o evento vem sendo realizado nas escolas, onde foram escolhidos os experimentos que mais se destacaram e agora serão julgados por uma equipe de avaliadores e por internautas.

A etapa inicial acontece hoje (24), às 15h, quando os vídeos dos projetos criados pelos alunos serão liberados no canal do youtube da secretaria da Educação (clique aqui). No período de 24/11 a 02/12/2021, os vídeos receberão likes, os quais contarão na nota final da avaliação de cada projeto.

Já no dia 03 de dezembro, às 8h, os alunos passarão por uma entrevista com cinco avaliadores que julgarão quesitos como: capacidade criativa, domínio do conteúdo, organização, material utilizado e apresentação.

Conforme o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino, o evento permite que novas possibilidades sejam colocadas em prática e que os alunos se tornem protagonistas da sua própria aprendizagem. “Os projetos desenvolvidos para serem apresentados são utilizados para relacionar a teoria à prática, além de estimular a investigação científica, dando maior autonomia para o aluno”, define.

Segundo os organizadores, os grupos que somarem maior nota na avaliação acrescida da pontuação recebida por curtidas serão agraciados com a 1ª colocação, de cada série, na 1ª Feira de Ciências Virtual de Anchieta. Os vencedores serão conhecidos no dia 08 de dezembro, às 8h30, em uma cerimônia de premiação que será realizada no CEU das Artes.

As escolas vencedoras (1º, 2º e 3º lugares) receberão premiação em dinheiro para compra de equipamentos para uso do professor. Os alunos vencedores (1º, 2º e 3º lugares) também serão premiados kit’s de material escolar de até R$ 400,00.

Toda a população pode entrar no canal e curtir seu vídeo favorito, ajudando assim nossos alunos e a divulgação científica.