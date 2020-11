Educação de Anchieta realiza mais uma entrega de kit alimentação aos alunos da rede

A Secretaria de Educação de Anchieta (Seme) informa que a partir da próxima sexta-feira (13) inicia a entrega do kit alimentação aos estudantes da rede municipal. O kit, conforme o setor, será entregue pela quinta vez durante a pandemia e é direcionado aos alunos atendidos pelo Programa Bolsa Família ou cujas famílias não fazem parte do programa, mas tem a necessidade da ajuda. O objetivo é atender a necessidade nutricional dos estudantes.



Os responsáveis pelos alunos devem procurar a mesma escola a qual fizeram a última retirada do benefício. A previsão é entregar cerca de 2.200 kit’s, atendendo as famílias de aproximadamente de 4.000 estudantes.



Haverá verduras, legumes e carnes, por isso é necessário buscar no dia correto. O benefício vem sendo entregue durante o período de quarentena, quando as escolas estão fechadas.



Conforme a Secretaria de Educação, para receber o kit, o responsável pela família deve apresentar documento oficial com foto, além do comprovante do Bolsa Família e preencher no momento da entrega o termo de recebimento que será disponibilizado na unidade escolar.



Este mês fazem parte do kit: arroz – 5kg, feijão, pó de café, 4l de leite ou 3l de leite + leite em pó, chocolate em pó, açúcar, carne ou peixe, polpa de fruta, óleo, trigo, verduras e legumes.