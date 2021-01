Educação de Anchieta realiza pesquisa para iniciar ano letivo com segurança

A Secretaria de Educação de Anchieta iniciou uma pesquisa junto aos pais e responsáveis pelos alunos da rede municipal de ensino. A consulta servirá de base para o planejamento das ações de início do ano letivo de 2021.

Para o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino, a ação irá contribuir no processo de retomada das aulas no novo ano letivo. “Queremos saber a opinião dos pais e responsáveis dos nossos alunos. Ouvir o que tenham a dizer e suas sugestões para começarmos as aulas de forma, responsável, segura e tranquila”, disse.

A pesquisa deve ser respondida de acordo com a modalidade de ensino que o aluno estiver cursando. Pais com filhos em modalidades de ensino diferentes, devem responder mais de uma pesquisa. Os links também podem ser encontrados no portal da Educação, no portal do município, e ficarão disponíveis para resposta até o dia 10 de fevereiro.

IDENTIFIQUE A MODALIDADE DE ENSINO E RESPONDA

Creche – https://forms.gle/7o4kzzvemqZ2sqav7

Educação Especial – https://forms.gle/iwexTefjMiyMtFzh9

Educação Infantil – https://forms.gle/51gNHN78zqiC2u9g9

Ensino Fundamental I – https://forms.gle/1F3TE3mTZcsiq3sYA

Ensino Fundamental II – https://forms.gle/8A9QPB9cty3WB32Y8

EJA – https://forms.gle/JZkz16xJLudSNanN9