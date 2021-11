Educação em Tempo Integral: alunos contam com 16 mil novas vagas para 2022

today16 de novembro de 2021 remove_red_eye48

Os alunos que já estudam na Rede Estadual de Ensino e estão interessados em aderir à Educação em Tempo Integral contam com novidades para o ano letivo de 2022. A modalidade está sendo ofertada em 40 novas escolas da Rede, localizadas em 26 municípios, e que totalizam 16 mil novas vagas.

Portanto, os alunos que estão na etapa de Rematrícula e/ou Transferência Interna devem solicitar a vaga pelo Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges) até o próximo dia 30 de novembro: CLIQUE AQUI. Essa etapa é destinada aos estudantes que já são da Rede Estadual e desejam permanecer na escola onde estão matriculados ou precisam mudar de unidade escolar dentro da própria Rede.

Para acessar o Seges, o aluno precisa ter login (CPF) e senha. Caso não tenha e/ou esteja desatualizado, o estudante deve procurar a escola onde está matriculado para atualizar os dados.

Já os novos alunos, aqueles que são de outras redes de ensino e desejam ingressar em alguma escola da Rede Estadual dentro da oferta do Tempo Integral, devem aguardar até o período da Pré-Matrícula, que será de 1º a 22 de dezembro.

Educação em Tempo Integral

A modalidade conta com a oferta de 52 mil vagas no total, sendo 22.500 para os anos finais do Ensino Fundamental e 29.500 para o Ensino Médio.

Clique AQUI e confira todas as escolas da Rede Estadual, com seus respectivos endereços e contatos.

por Soraia Camata