Educação para prevenção ao Aedes aegypti deve começar cedo

today3 de dezembro de 2021 remove_red_eye44

Ensinar as crianças sobre o controle das arboviroses e trabalhar sobre outros temas de saúde é essencial no combate a endemias. A Secretaria da Saúde (Sesa) orienta os municípios para que esses articulem ações para ampliar as orientações e garantir que cheguem para toda a população.

De acordo com a referência técnica do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), Ester Oliveira Batista, as crianças são alcançadas de forma mais ágil. Além disso, é com elas que o trabalho de conscientização sobre a prevenção das doenças, como zika, chikungunya e dengue, podem ser mais efetivas.

“As crianças ensinam e conseguem normalmente, alcançar a família e todos que estão ao seu redor. Se ela vir, por exemplo, uma tampinha virada com água acumulada, ela fala com os pais que o mosquito pode nascer naquele local. Isso é bom, porque os pais ficam orgulhosos de observar que o filho aprendeu sobre os cuidados e também pensam: uma criança está me dizendo, está me lembrando”, explicou Ester Oliveira Batista.



Os técnicos do Programa Saúde na Escola (PSE) trabalham nos municípios, juntamente com o PESMS. Com recursos federais e do Governo do Espírito Santo, o programa fortalece as prefeituras e presta serviços de orientações à saúde. Para o público infantil, as referências buscam identificar nos territórios pessoas que têm habilidades para planejar ações infantojuvenis. Muitas vezes, os educadores são encontrados nas escolas, igrejas e bibliotecas.



A referência técnica do PESMS de Anchieta, Renan Ferreira, afirma que a metodologia de abordagem com as crianças é diferente.



“Para elas, escolhemos utilizar o lúdico, a música, o colorido. Como tenho formação na área teatral, nosso carro-chefe é o teatro. Com a pandemia, seguimos com ações virtuais: podcast, banner digital e vídeos, postados nas redes sociais e encaminhadas, por meio da linha de transmissão em um aplicativo de mensagens para agentes de saúde, líderes comunitários e religiosos para que sejam multiplicados”, contou a referência.



Espírito Santo registra mais de 10 mil casos de dengue em 2021

O Espírito Santo registrou de janeiro a novembro deste ano, 13.828 casos de dengue. Os dados podem ser conferidos no boletim semanal divulgado pela equipe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, da Secretaria da Saúde (Sesa), na quinta-feira (02).



O boletim informa ainda a incidência de zika e chikungunya. Foram confirmados 884 e 2.961 casos, respectivamente, no mesmo período.



