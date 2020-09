Educação: Vila Velha alcança melhores índices da década no Ideb

Divulgados pelo Governo Federal nesta terça-feira (15), os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ibeb) mostram o crescimento da Rede Municipal de Ensino de Vila Velha nos últimos anos.

Entre 2017 e 2019 houve uma evolução das notas do Ideb. O levantamento, promovido pelo Ministério da Educação, comprova o desenvolvimento da Educação pública na cidade, em comparação com 2011 e 2015 (confira o quadro abaixo).

“A Rede Municipal de Ensino de Vila Velha cresceu nos últimos anos. Temos quase 53 mil alunos matriculados, em 101 Unidades. A evolução da área foi retomada com investimentos na área pedagógica, projetos diferenciados e aumento da oferta de vagas. É importante observar que, entre as cidades mais populosas, Vila Velha obteve o melhor desempenho referente ao Ideb”, destacou o secretário municipal de Educação, Roberto Beling.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a Rede Municipal de Ensino de Vila Velha alcançou 5,8 no Ideb. Em relação aos Anos Finais, o índice chegou 4,7, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

Evolução do Ideb em Vila Velha

Ensino Fundamental – Anos Iniciais

2011 – 4,9

2013 – 5,2

2017 – 5,5

2019 – 5,8

Ensino Fundamental – Finais

2011 – 4,0

2013 – 3,7

2017 – 4,4

2019 – 4,7