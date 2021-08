Efetivada há 18 meses, Patrulha Maria da Penha assiste cerca de 40 mulheres em Anchieta

16 de agosto de 2021

No último 07 de agosto a Lei Maria da Penha completou 15 anos. É considerada uma das leis mais avançadas do mundo que implementou meios de proteção à mulher, vítima de violência doméstica. Por conta disso, a Guarda Civil Municipal de Anchieta (GCM) criou há mais de um ano a Patrulha Maria da Penha, composta por duas equipes qualificadas.

Os agentes que integram a patrulha atuam diariamente na proteção das mulheres vítimas de violência. Conforme dados da GCM, em média 40 mulheres do município são assistidas pela equipe, que foi efetivada em fevereiro de 2020.

A Patrulha conta com uma viatura e realiza visitas tranquilizadoras às mulheres vítimas de violência, visando garantir a segurança. Além das visitas periódicas às vítimas, são realizadas diariamente rondas preventivas em torno das residências das mulheres cadastradas.

A Lei Maria da Penha é uma lei brasileira, cujo objetivo principal é estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidência em agosto de 2006, a lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. Desde a sua publicação, a lei é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres.

Denuncie: 180/ 190/ 153 (Guarda Civil Municipal)