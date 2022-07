ELEIÇÃO 2022 | Audifax fecha mais um apoio partidário para disputar governo do ES

O pré-candidato ao governo do Espírito Santo, Audifax Barcelos (Rede), fechou mais um importante apoio partidário para a disputa das eleições 2022. Agora o Pros também faz parte do grupo de partidos que está ao lado do ex-prefeito da Serra para a disputa do Executivo capixaba.

“Cumprindo o nosso papel de transparência com a imprensa e com sociedade, temos a alegria de anunciar mais um grande aliado na luta por um Espírito Santo verdadeiramente melhor para todos: o PROS”, afirmou Audifax.

O Pros se junta ao Solidariedade e ao Avante na composição do grupo de partidos que vai apoiar a candidatura do redista Audifax para o governo do Estado.

O ex-prefeito da Serra ainda destaca: “os partidos estão se unindo ao redor de minha pré-candidatura ao governo do Estado por entenderem que temos o melhor projeto para melhorar a vida dos capixabas e revolucionar a gestão estadual”, sustenta.

A articulação para o acordo foi feita diretamente em Brasília, com o diretório nacional. “Chamo a militância do partido para lutarmos juntos e agradeço ao meu amigo Marcos Holanda, Presidente Nacional, pela confiança e respeito. Deus tem um propósito na nossa pré-candidatura e vou honrar essa confiança”, disse Audifax.