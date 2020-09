ELEIÇÕES 2020 | Gedson Paulino e Fernando Caprini oficializam candidatura em Iconha

Em Iconha foi oficializado em convenção municipal do partido Republicanos, dia 09 de setembro, a candidatura do ex-vereador Gedson Paulino (Republicanos) e Fernando Caprini (PSB) como prefeito e vice-prefeito, respectivamente.

Com um número histórico de nomes apoiando uma chapa, prova da capacidade de diálogo e liderança, a coligação conta com seis partidos: Republicanos, PSB, MDB, PMN, Rede e Cidadania, sendo que 64 candidatos vão disputar o Legislativo.



O grupo ainda lançou no último mês, um aplicativo para que a população ajude na construção do plano de governo.

A convenção foi bem agitada e muitos apoiadores participaram do evento. Tudo seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção contra a Covid-19.