Eleições para presidente ainda não estão decididas; mestre espiritual faz previsão

today29 de setembro de 2022 remove_red_eye23

As eleições presidenciais deste ano parecem estar entre dois candidatos: o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que são os nomes mais cotados para a presidência do Brasil.

No entanto, uma terceira via pode bagunçar o que as últimas pesquisas vem apontando. De acordo com o Mestre Espiritual, Mestre Bueno, uma mulher pode fazer com que as eleições tomem um rumo totalmente diferente.

Além disso, um outro acontecimento pode influenciar o resultado das eleições.

“Existe uma chance. Está nos oráculos, alguém poderoso e influente do Brasil, de idade avançada, roupa escura e camisa branca, falece de infarto fulminante. O que gera uma reviravolta na política como um todo e constrói um novo cenário”, previu.

Sobre a presença de uma mulher, o espiritual disse que “existe a chance de uma terceira via de candidata mulher. Saiu nos meus oráculos também”, disse.

Por fim, Bueno contou que essa mulher “provavelmente seria vice ou seria eleita em segundo turno. Mas isso depende muito também da força da sociedade em si”, finalizou.

Sobre Mestre Bueno

Reinaldo Bueno Filho é graduado em religiões e seitas e autointitulado Mestre Bueno do Barão. O jovem também é escritor, professor, empreendedor, consultor de negócios, trabalha com exportação de minérios de valor e ainda consegue tempo para dedicar muito de si para a espiritualidade. Talvez pelo conjunto, pela jovialidade e pelos bons resultados mostrados sempre em depoimentos do seu Instagram, o jovem acaba por ser também preferência de muitos artistas, políticos e influencers que procuram uma ajudinha da magia.

foto divulgação/MF Press Global