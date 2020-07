Em Anchieta, alunos, familiares e servidores da educação terão apoio psicológico

A Prefeitura de Anchieta vai disponibilizar, a partir de agosto, acolhimento e apoio psicológico aos alunos da rede municipal de ensino, seus familiares e aos servidores da Educação.

Conforme o titular da pasta, o professor Carlos Ricardo Balbino, o apoio psicológico é mais uma das formas que o município de Anchieta está disponibilizando para acolher, orientar e suprir as dificuldades causadas pelas consequências diretas e indiretas provocadas pelo isolamento social durante a pandemia da Covid-19.

A iniciativa tem como foco proporcionar bem-estar aos servidores da educação, alunos, pais e pessoas responsáveis pelos estudantes da rede municipal. O agendamento com o psicólogo será realizado por telefone e as sessões serão realizadas preferencialmente on-line. O sigilo das informações será garantido nos atendimentos, de acordo com o código de ética profissional.

“O intuito é proporcionar uma escuta qualificada e pontual, essencial nesse momento em que comparecem dúvidas, medos, angústias e um alto nível de estresse na população em geral”, defende a ideia o secretário da pasta, Carlos Ricardo Balbino.

Os agendamentos devem ser feitos pelo telefone (28) 3536-3434, das 08 às 12h.