Em reunião com o Estado, Marataízes defende interesses do setor pesqueiro

today7 de julho de 2025 remove_red_eye74

A Secretaria Municipal de Pesca de Marataízes participou de uma reunião com o Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Ênio Bergoli, com o objetivo de debater pautas essenciais para o fortalecimento do setor pesqueiro no município e em todo o Espírito Santo.

Durante o encontro foi realizada a apresentação oficial do Colegiado da Pesca, destacando sua relevância como elo entre o setor e o Governo Estadual. Também foi solicitada a inclusão do colegiado nas discussões estratégicas sobre políticas públicas voltadas à pesca, além de debates sobre a MP 1303 e o Decreto nº 12.527, que transferem às prefeituras a responsabilidade pela homologação da documentação necessária ao Seguro Defeso.

Outro ponto abordado foi a atualização da portaria do camarão, com foco na modernização das normas aplicadas à atividade. O Secretário Ênio Bergoli reafirmou o compromisso da SEAG em integrar o Colegiado da Pesca nas decisões e ações do Estado, ampliando a participação e a representatividade do setor.