Empresa siderúrgica anuncia plano de novos investimentos no Espírito Santo

today6 de fevereiro de 2025 remove_red_eye32

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou nesta quinta-feira (06), do anúncio do novo plano de investimentos da ArcelorMittal, maior produtora de aço no Brasil e líder global, na Unidade de Tubarão, no município da Serra.

A empresa pretende investir aproximadamente de R$ 3,8 bilhões a R$ 4 bilhões na instalação de um Laminador de Tiras a Frio (LTF) e uma linha de Revestimento Contínuo. A previsão é de gerar 2.500 vagas de emprego no pico das obras. Quando entrar em operação, demandará cerca de 450 profissionais.

“Esse é um dos maiores investimentos da história do setor privado no Espírito Santo. Ele é importante porque promove a verticalização da economia capixaba, gerando uma cadeia de outros investimentos. Vale destacar a confiança do setor empreendedor no Espírito Santo e temos plena confiança que nosso Estado vai se tornar cada vez mais promissor, com segurança jurídica e estabilidade política, fatores que contribuem para um ambiente favorável para os negócios”, comentou o governador, durante coletiva de imprensa híbrida. Casagrande está em missão oficial em Brasília (DF).

No Palácio Anchieta, em Vitória, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, recebeu os dirigentes da empresa, representantes da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), secretários de Estado e o prefeito da Serra, Weverson Meireles.

“Um dia histórico para o Espírito Santo, o maior investimento da história recente do nosso Estado e que tem capacidade real de gerar valor agregado. Abre também uma fronteira extraordinária para que possamos trabalhar para atrair empresas do segmento automotivo e de eletrodomésticos, por exemplo, verticalizando a produção industrial. Isso se traduz diretamente na geração de oportunidades, mais empregos e renda melhor no território capixaba”, afirmou Ricardo Ferraço.

O vice-governador acrescentou que o investimento foi disputado por outros Estados, mas a empresa decidiu pelo Espírito Santo. “A nossa economia está preparada para enfrentar os desafios, e isso é fruto de sermos um governo organizado, estruturado, com um relacionamento saudável com o setor produtivo, com segurança jurídica e um Estado que investe muito em infraestrutura. Tudo isso faz com que os empreendedores olhem para o Espírito Santo como um porto seguro e com uma perspectiva de geração de desenvolvimento”, destacou o também secretário de Desenvolvimento.

A nova linha contará com tecnologias avançadas, incluindo um Laminador de Tiras a Frio (LTF) e uma linha de Revestimento Contínuo, que permitirão à unidade expandir sua cadeia de produção e oferecer produtos com maior valor agregado. A iniciativa posiciona o Espírito Santo como um polo estratégico de inovação e desenvolvimento para a indústria do aço nacional.

“O projeto da Unidade de Tubarão é mais do que um investimento; é um marco que reforça nosso compromisso com o futuro e com o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. Ele fortalecerá nossa presença em mercados de alto valor, como os setores automotivo, de eletrodomésticos e construção civil, ao mesmo tempo que aproxima nossa produção das demandas do consumidor final”, afirmou o CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira.

Com foco na produção de aço de alta qualidade, o Laminador de Tiras a Frio será responsável por produzir produtos laminados a frio a partir das bobinas a quente já produzidas em Tubarão. Elas vão abastecer o mercado e a linha de Revestimento Contínuo. Esta linha vai aplicar um revestimento metálico, garantindo maior resistência à corrosão e acabamento diferenciado.

Sustentabilidade é outro pilar central do projeto, que incluirá sistemas modernos de controles ambientais, alinhados às melhores práticas ambientais globais. “Estamos investindo em um futuro sustentável, no qual o desenvolvimento industrial e a proteção ambiental caminham juntos. Esse é um valor inegociável para a ArcelorMittal e para nossa comunidade. O novo investimento não contribuirá com o incremento de emissões atmosféricas ou do consumo de água do Rio Santa Maria da Vitória,” complementou o CEO.

Com início das etapas de engenharia e contratação programadas para o primeiro semestre de 2026, a operação está prevista para o primeiro semestre de 2029. O projeto consolidará a Unidade de Tubarão como uma das mais integradas no processamento de aços planos do Brasil e do mundo, reafirmando a liderança da ArcelorMittal na indústria do aço global.

com informações da ArcelorMittal Brasil

foto Hélio Filho/Secom