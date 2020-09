Empresas inscritas no Invest-ES devem atualizar cadastro até dia 30 de outubro

As empresas inscritas no Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES) devem realizar o processo de atualização do cadastro até o dia 30 de outubro, junto à Secretaria de Desenvolvimento (Sedes).

A Resolução Invest-ES Nº 1.501 que estabelece o procedimento para atualização cadastral de empresas beneficiárias do Invest-ES foi publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 09 de setembro de 2020.

Para a subsecretária de Estado de Competitividade e Projetos Estruturantes, Rachel Freixo, que coordena os projetos do Invest-ES na Sedes, a nova legislação irá facilitar o diálogo entre o contribuinte e o Estado. “O cadastro das empresas no sistema eletrônico e-Docs possibilitará uma comunicação ágil, eficiente e transparente entre o beneficiário e o Estado, além de reduzir despesas da máquina pública”, disse.

Para atualizar o cadastro, as empresas beneficiárias do Invest-ES devem acessar o site da Sedes www.sedes.es.gov.br/invest-es e preencher o formulário de atualização (acesse aqui). Em seguida, o documento deve ser protocolado via sistema e-Docs www.processoeletronico.es.gov.br.

Além disso, são documentos necessários para a atualização do cadastro: certidão negativa perante à Fazenda Estadual ou positiva com efeito de negativa; cópia do Contrato Social, Ata ou Estatuto Social; e Procuração, se for o caso.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente no seguinte e-mail: invest@sedes.es.gov.br

Acesse aqui o manual de instruções do sistema e-Docs

Por Carolina Moreira