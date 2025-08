Entenda como funcionam as Farmácias Cidadãs no Espírito Santo

today5 de agosto de 2025 remove_red_eye74

No Dia Nacional da Farmácia, comemorado nesta terça-feira (05), é importante reconhecer o importante trabalho realizado pela Assistência Farmacêutica Estadual no acesso a medicamentos do Componente Especializado utilizados para tratar doenças e garantir a qualidade de vida da população que usa o Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo. Somente no primeiro semestre deste ano, foram R$ 85.858.439,84 de investimento na compra de medicamentos para pacientes atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais.

As 13 Farmácias cidadãs estaduais ofertam medicamentos para o tratamento de doenças raras, crônicas graves, autoimunes, que geram alto custo para os pacientes. Esses estabelecimentos de promoção de saúde realizam além da dispensação de medicamentos, a orientação farmacêutica com profissionais habilitados para informar o paciente sobre o uso dos medicamentos, tirando dúvidas e fazendo aconselhamentos.

As equipes da Gerência de Assistência Farmacêutica (GEAF) da Secretaria da Saúde trabalham na programação, aquisição, gestão de estoque, logística de distribuição e na dispensação de medicamentos nas Farmácias Cidadãs Estaduais.

Atualmente, a Assistência Farmacêutica Estadual conta com 473 servidores, sendo 152 farmacêuticos, que trabalham nas áreas técnicas da gestão e nas Farmácias Cidadãs, localizadas em Aracruz, Cariacica, Vila Velha, Serra, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Nova Venécia, Guaçuí e em Castelo.

“A GEAF busca garantir o bom atendimento e funcionamento das farmácias. Atualmente atendemos mais de 119 mil pacientes ativos nas Farmácias Cidadãs Estaduais. No ano passado, foram investidos R$ 205.532.110,96 na aquisição desses medicamentos, fórmulas nutricionais e insumos”, afirmou a gerente de Assistência Farmacêutica da Sesa, Grazielle Massariol.

“Nesse dia da Farmácia também devemos reconhecer a importância dos profissionais farmacêuticos que atuam na Assistência Farmacêutica Estadual. São profissionais que atuam para garantir a segurança, a eficácia e a economia do sistema, impactando diretamente na saúde e na qualidade de vida da população”, ressalta a gerente.

O acesso aos medicamentos acontece por meio de solicitação que pode ser realizada pelo site ou presencialmente nas farmácias. É realizada uma análise técnica e comprovação dos critérios clínicos estabelecidos pelos protocolos do SUS. Sendo aprovada a solicitação, o paciente é comunicado e orientado a retornar à farmácia para retirar os medicamentos.

Diabetes

Uma das novidades implementadas nas Farmácias Cidadãs é o acompanhamento individualizado de pacientes com diabetes que recebem medicamentos e sensores para monitoramento contínuo da glicemia. A iniciativa, segundo a responsável pelo Núcleo Especial de Gestão de Políticas de Acesso e Uso Racional de Medicamento, Natália Brostel, visa implementar o cuidado farmacêutico nas Farmácias Cidadãs.

“Estamos implantando um atendimento personalizado nas farmácias, realizando o cuidado farmacêutico, com foco na atenção individualizada aos pacientes com diabetes. Com isso, conseguimos realizar um acompanhamento terapêutico mais próximo e efetivo. Os atendimentos começaram a ser oferecidos em julho”, explicou Natália.

Serviço

Para solicitação de medicamentos

Documentos: todos os documentos necessários para solicitação de medicamentos, incluindo cópias do RG, CPF, comprovante de residência, procurações, Cartão Nacional de Saúde, receita médica, laudos e exames, estão disponíveis no site https://farmaciacidada.es.gov.br/documentacao-necessaria-para-abrir-processo-de-medicamento

Apresentação: a solicitação pode ser feita presencialmente nas 13 farmácias (https://farmaciacidada.es.gov.br/onde-abrir-processo-de-medicamento) ou pelo site https://conteudo.saude.es.gov.br/portalservicosdigitais/

Análise: a solicitação será avaliada pela Equipe Multidisciplinar de Avaliadores das Farmácias Cidadãs do Espírito Santo (EMAFES). Eles verificarão se os critérios de inclusão são atendidos para a autorização do medicamento.

Retirada do medicamento: será realizada na farmácia cidadã de referência.

Renovação: a documentação para continuidade do tratamento sempre será informada pelo farmacêutico no atendimento, os documentos variam de acordo com o Protocolo.

Dúvidas: (27) 3636-8416, 3636-8417 e 3636-8418, em dias úteis, das 7h às 18h, ou no Fale Conosco em

https://farmaciacidada.es.gov.br/fale-com-a-farmacia-cidada-estadual.