Entre cachoeiras e canções, Gabriel Gonti encontra inspiração na Floresta Amazônica

today23 de junho de 2025 remove_red_eye55

O cantor e compositor Gabriel Gonti desembarcou de uma viagem incrível pelo Amazonas. Ao lado de sua namorada Nina Fonseca, foi para Manaus e teve a oportunidade de conhecer lugares como Presidente Figueiredo e o Arquipélago Anavilhanas, no coração da maior floresta tropical do mundo.

A viagem não foi apenas uma celebração do casal, mas também um mergulho nas cores, aromas, sons, costumes e sabores únicos da região, enriquecendo a conexão com a natureza e a inspiração artística.

“Conhecer as comunidades e seus costumes, as comidas típicas, ver os animais em seu habitat natural, entrar em cavernas, navegar pela mata alagada e estar com a Nina naquela imensidão toda foi muito simbólico para mim”, conta Gabriel.

O artista explorou destinos como a Caverna do Maragoa, a Gruta da Judeia, a Cachoeira das Araras e a Cachoeira Iracema. Também navegou e mergulhou no imponente Rio Negro e avistou botos e jacarés. A culinária tradicional não ficou de fora e o cantor experimentou pratos típicos da região, como o tradicional Tambaqui com banana e o pirarucu.

Antes de chegar ao Amazonas, o músico lançou uma releitura da icônica canção de Rita Lee, “Amor e Sexo”. O projeto audiovisual chegou em um momento especial, dois anos após a despedida da rainha do rock brasileiro.

“Rita Lee foi uma artista revolucionária, corajosa e transformadora. É uma alegria e uma imensa honra poder gravar e compartilhar com o público essa música”, comenta Gonti.

No dia 02 de agosto, ele sobe ao palco do Blue Note Rio, filial carioca do Clube de NYC, em Copacabana. Entre memórias e novas experiências, essa apresentação promete ser mais um capítulo emocionante de sua trajetória dentro da música brasileira.