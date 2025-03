Enzo Henrique celebra estreia de “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” no streaming

Intérprete de Genesinho, o ator fala sobre o alcance da produção, já assistida por mais de 1 milhão de pessoas

O ator Enzo Henrique, que deu vida ao personagem Genesinho no filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, está comemorando mais um marco na trajetória: a estreia do longa no streaming.

“É muito bom pensar que essa aventura vai continuar encantando as pessoas e que o Genesinho e toda a turma vão estar sempre por perto, prontos para divertir e emocionar quem assistir”, declara o artista.

Após o sucesso nos cinemas, onde foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas, o filme agora está disponível para um público ainda maior, algo que enche o jovem ator de alegria. “É emocionante demais! Já foi incrível vê-lo ganhando vida na telona quando estreou no cinema. Agora, saber que o filme também chegou ao streaming e que as pessoas podem dar play quando quiserem deixa tudo ainda mais especial”, conta Enzo.

Radiante pela grande conquista em sua carreira, ele também destaca como o streaming amplia o alcance da produção, permitindo que o universo de Chico Bento, de Maurício de Sousa, chegue a novos lares e continue conquistando corações.

“Nos cinemas, milhões de pessoas já assistiram ao filme e se divertiram com essa história. Agora, com o streaming, ele pode chegar ainda mais longe, seja para quem não conseguiu ver no cinema ou para quem quer assistir de novo. Significa que o universo do Chico Bento vai entrar na casa das pessoas, e a magia dessa aventura pode ser vivida a qualquer momento”, celebra ele.

Disponível no catálogo do Prime Video, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” promete seguir encantando o público com sua magia e simplicidade. “Eu fico muito feliz de saber que o Genesinho e toda a turma vão continuar conquistando corações pelo Brasil inteiro e mundo afora ”, diz Enzo.

