ES | Paciente com suspeita de Coronavírus morre no estado

today1 de abril de 2020 remove_red_eye288

Um paciente, aparentando ter 40 anos, que passou por um hospital particular de Vila Velha acabou falecendo nesta tarde (01).

De acordo com informações, o homem era marinheiro e a causa da morte está aguardando o resultado do exame de COVID-19 retornar do LACEN/ES – Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo.

O resultado do exame deve sair agora a noite.