ES vai receber R$ 104 bilhões em investimentos até 2031

21 de janeiro de 2026

Indústria concentra o maior volume de investimentos previstos para o Estado, quase 60% do total

O Espírito Santo vem atraindo investimentos nacionais e internacionais. Até 2031 estão previstos R$ 104,3 bilhões, distribuídos em mais de 240 projetos no Estado, segundo a Bússola do Investimento do Observatório FINDES. A indústria concentra o maior volume de investimentos produtivos previstos, respondendo por quase 60% do total.

“Apesar de sermos um Estado pequeno em território e população, ocupamos uma posição estratégica para o país. Temos uma localização privilegiada, em um raio de 1.200 quilômetros de 52% da população e 63% do PIB brasileiro. Esse fator, aliado a um ambiente institucional sólido, tem tornado o Espírito Santo cada vez mais atrativo para projetos de investimento nos mais diversos segmentos econômicos”, destaca o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), Paulo Baraona.

Nos próximos cinco anos, a indústria deve receber ao menos R$ 61 bilhões em investimentos, impulsionando a economia capixaba. A gerente de Estudos Estratégicos do Observatório FINDES, Carolina Ferreira, explica que os principais aportes estão concentrados nos segmentos de extração de petróleo e gás natural, metalurgia, extração de minerais metálicos, infraestrutura e logística, fabricação de produtos alimentícios e fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos.

“Do montante da Bússola do Investimento, o setor de Petróleo e Gás se destaca em volume, com R$ 43,7 bilhões, o que corresponde a 41,9% do total previsto até 2030. Entre os projetos de maior relevância estão a implantação de um laminador de tiras a frio e de uma linha de revestimento contínuo na planta da ArcelorMittal Tubarão, na Serra, com investimento de R$ 3,8 bilhões. As obras estão previstas para começar neste ano, com conclusão estimada para 2029”, aponta.

Outro projeto que se soma aos mais de R$ 100 bilhões em investimentos previstos para o Espírito Santo é a instalação de uma fábrica de veículos da montadora chinesa Great Wall Motors (GWM), com previsão de implantação em Aracruz, na área do ParkLog. O acordo foi formalizado durante missão oficial do Governo do Estado à China, com a presença do vice-governador, Ricardo Ferraço, e do fundador da empresa, Jack Wei.

“Quando a indústria cresce, o desenvolvimento acontece. Mais do que um motor econômico, a indústria é um instrumento de inclusão social, geração de empregos de qualidade e criação de oportunidades para toda a cadeia produtiva, ao ampliar a demanda por fornecedores de diferentes setores”, reforça o presidente da FINDES, Paulo Baraona.

Confira os principais dados sobre os investimentos no Espírito Santo

Investimentos por setor industrial:

– Extração de petróleo e gás natural: R$ 43,7 bilhões

– Metalurgia: R$ 7,4 bilhões

– Extração de minerais metálicos: R$ 5,3 bilhões

– Fabricação de produtos alimentícios: R$ 1,7 bilhão

– Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos: R$ 1,0 bilhão

R$ 39,5 bilhões em investimentos em infraestrutura:

– Rodovias: R$ 16,9 bilhões

– Saneamento: R$ 8,1 bilhões

– Energia e gás: R$ 7,3 bilhões

– Portos: R$ 6,5 bilhões

– Aeroportos: R$ 76,5 milhões

Municípios com o maior montante de investimentos:

Serra: R$ 11,4 bilhões

Presidente Kennedy: R$ 9,8 bilhões

Anchieta: R$ 6,2 bilhões

Aracruz: R$ 5,7 bilhões

Vitória: R$ 3,4 bilhões

Cariacica: R$ 3,0 bilhões

Itapemirim: R$ 2,7 bilhões

Piúma: R$ 2,6 bilhões

Vila Velha: R$ 2,5 bilhões

Marataízes: R$ 2,5 bilhões

Linhares: R$ 2,0 bilhões

Juntos, esses municípios representam 50% do total de investimentos no Estado.

Maiores investimentos da indústria no Espírito Santo:

Petrobras: Plano de Investimento da Petrobras no ES. O Plano conta com o Projeto Integrado do Parque das Baleias (IPB), incluindo a instalação da plataforma FPSO Maria Quitéria (R$ 35,0 bilhões)

Prio: desenvolvimento do projeto Wahoo (R$ 4,9 bilhões)

BW Offshore: exploração de petróleo dos campos Camarupim e Golfinho (R$ 4 bilhões)

ArcelorMittal: implantação de laminador de tiras a frio e uma linha de revestimento contínua (R$ 3,8 bilhões)

Samarco: retomada operacional (R$ 3,5 bilhões)

Imetame: construção do Imetame Porto Aracruz (R$ 3,0 bilhões)

Porto Central: construção da FASE 1 do Porto Central (R$ 2,6 bilhões)

ArcelorMittal: Termo de Compromisso Ambiental (R$ 1,9 bilhão)

Vale: implantação de duas usinas de briquetes verdes (R$ 1,9 bilhão)

Grupo Simec: ampliação e modernização do parque fabril (R$ 1,5 bilhão)

Nestlé: modernização da Chocolates Garoto em Vila Velha (R$ 1,08 bilhão)

ES Gás: plano de expansão da rede de gás (R$ 1 bilhão)

por Siumara Gonçalves, com informações do OBSERVATÓRIO FINDES