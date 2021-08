Escola de Vila Velha lança projeto de educação financeira para ajudar alunos e famílias

“Fiscais da economia em casa”. É assim que foram apelidados os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da UMEF Maria Eleonora D´Azevedo Pereira, após começarem a participar do projeto de educação financeira “Poupando e Sonhando”.

Nas aulas de matemática, falar sobre economia ficou recorrente. O professor Anderson José Silva criou o projeto de educação financeira com o intuito de fazer com que os alunos ajudem os pais a economizarem em casa, visto que alguns tiveram a vida financeira afetada devido à pandemia da Covid-19.

Tudo começou com uma explicação sobre o atual momento econômico do Brasil e do mundo e como isso influencia dentro da casa de cada um. Depois disso, foram questionados sobre quais pequenas ações eles poderiam fazer para ajudar a economizar em casa.

A Francielle Santos, mãe da aluna Luiza, já percebeu os efeitos que o projeto causou na filha. “Agora ela me acompanha no mercado, olha quais produtos têm o melhor custo-benefício e faz até pesquisa de em qual comércio vale mais a pena ir fazer compras. Em casa, ela sempre vigia se tem luz acesa, TV ligada sem ninguém assistir e me corrige se eu escovar os dentes e deixar a torneira aberta”, compartilhou.

Além da preocupação financeira, o projeto também trabalha com a preservação ambiental e incentivou os alunos a recolher garrafas de plástico e caixas de leite para reaproveitamento e artesanato. Inclusive, foi com esse material reciclável que os alunos fizeram um cofre para economizar dinheiro e anotaram o que querem comprar com o valor que vão poupar até dezembro, quando o projeto finaliza.

A aluna Luíza Santos anotou que seu objetivo é comprar seus produtos de uso pessoal, como cremes de cabelo e de higiene, porque ela sabe que assim vai ajudar na economia em casa. “Ela está muito mais consciente e querendo gastar as moedas que está economizando com o que é essencial primeiro. A ideia desse projeto foi fantástica e tem ajudado demais” disse a mãe.

E o professor Anderson fica todo feliz por ver esse impacto dentro da casa dos seus alunos. “Meu sentimento é de gratidão por contribuir com a construção do conhecimento dos alunos. Também fico feliz porque esse aprendizado está sendo efetivamente praticado nos lares de cada um”, falou.

O diretor da UMEF Maria Eleonora D´Azevedo Pereira, Marco Antônio da Silva, vê muitos benefícios no “Poupando e Sonhando”. “Esse projeto de Educação Financeira é um estímulo para conscientizar o indivíduo a fazer escolhas conscientes e se manter bem informado a respeito da economia para, assim, elaborar e melhorar a forma de lidar com seu dinheiro”, explicou.