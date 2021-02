Escolas estaduais na Serra vão funcionar com energia solar

today2 de fevereiro de 2021 remove_red_eye46

O governo do Estado assinou um contrato hoje (dia 2), avaliado em R$ 16 milhões, com uma empresa que irá realizar um estudo de viabilidade da instalação de energia solar em pelo menos 50 escolas estaduais, algumas delas no município da Serra, onde está localizada a maior parte da rede de ensino.

A informação foi confirmada pelo subsecretário de Estado de Suporte à Educação, Aurélio Meneguelli Ribeiro, após questionamento do deputado Bruno Lamas (PSB).

Segundo Aurélio, ainda não é possível saber quais e onde estarão localizadas as escolas beneficiadas. Ele explicou que o estudo é justamente para responder a esses questionamentos e quais pré-requisitos serão levados em consideração.

“Com essa nova tecnologia, haverá uma redução nos custos com energia gasta nas escolas da ordem de R$ 3 milhões por ano. O estudo será feito após a assinatura do contrato, mas certamente a Serra, onde está a nossa maior parte da rede, será beneficiada”, garantiu o subsecretário.

Durante a solenidade de assinatura do contrato, ocorrida na sede da Sedu, às 9 horas, em Vitória, o governo destacou o menor impacto ao meio ambiente.

Foto : Gleberson Nascimento/Assessoria