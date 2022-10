Escritora capixaba mostra a importância da literatura infantil nas escolas

Ter uma boa base na educação infantil é fundamental para a formação de uma criança e os livros são ótimas ferramentas para ajudar nesse processo. A literatura infantojuvenil é um caminho que leva os pequenos a desenvolver a criatividade, as emoções e os sentimentos, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor.

Ao apresentar obras literárias como um caminho complementar à alfabetização, a escola cria nas crianças o hábito de leitura, fazendo com que descubram novas experiências por elas mesmas.

Para a escritora Isa Colli, o contato da literatura na infância traz todo um processo mais amplo, não só para alfabetizar, mas também através dos livros fazer com que a criança estimule sua capacidade de imaginação e aprenda, desde pequena, a ver a literatura como uma arte.

“Em minhas obras literárias abordo temas como amizade, empreendedorismo, trabalho em equipe, sustentabilidade e respeito pelo meio ambiente, só para citar alguns. Desta forma, conseguimos abordar assuntos atuais, importantes para serem tratados em sala de aula, e que ao mesmo tempo são relevantes para ajudar na formação de crianças conscientes de seu papel no mundo”, ressalta a escritora.

Confira na íntegra entrevista com a escritora Isa Colli:

O processo de inspiração é diferente na literatura infantojuvenil?

Isa Colli – Seja um livro para o público infantil ou para o público adulto, a inspiração não tem muita regra. Quando ela vem, eu não deixo passar. (rsrs) Largo tudo que estou fazendo e anoto as ideias que vão surgindo. Agora, tem momentos que eu preciso fechar um livro por conta de prazos, aí eu dou uma ajudinha à minha inspiração: vou para um ambiente bem calmo, me desligo de tudo, fico relaxada e deixo a inspiração chegar. Costuma dar certo.

Qual a importância da literatura na educação infantil?

Isa Colli – A literatura é muito importante como ferramenta de apoio à educação infantil. Ela pode ajudar no enriquecimento do vocabulário e no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita, além de estimular a criatividade, a expressão corporal e o conhecimento.

A escola tem a função de formar o leitor. Como você avalia a educação em nosso país?

Isa Colli – A alfabetização e o letramento são responsáveis pela habilidade de ler e compreender o que está sendo lido e isso é sim responsabilidade da escola. Por isso trabalhamos tanto para incentivar a leitura na base.

A minha opinião sobre a educação no Brasil é muito positiva. Houve avanços significativos na infraestrutura, na formação de professores, na qualidade do material didático e paradidático e nas novas tecnologias, o que favorece e fortalece o processo de aprendizagem.

