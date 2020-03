Especialistas do HEUE dão dicas de alimentação e comportamento no período do isolamento social

No período em que boa parte das pessoas está em isolamento social, com objetivo de se prevenir do Covid-19, algumas dicas, como manter uma alimentação saudável, são essenciais para o fortalecimento do sistema imunológico.

A nutricionista do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), unidade gerenciada pela Pró-Saúde, em Vitória, Sabrina Coelho, explica que a alimentação correta não previne o vírus nem qualquer outra virose, no entanto, quando feita de maneira adequada, auxilia no fornecimento de nutrientes e mantém todos os órgãos e sistema funcionando em harmonia. “Para o fortalecimento do sistema imunológico necessitamos observar os alimentos que são ricos em antioxidantes como frutas, verduras e legumes. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda cinco porções diárias de frutas e hortaliças”, afirmou.



Para a profissional, é essencial observar os alimentos que estão sendo ingeridos, pois no momento que muitos estão em casa, em sua maioria, sem fazer nenhuma atividade física, aumentam as chances de ganhar peso. “É um período bem delicado e a tendência é consumir mais alimentos. Por isso, é importantíssimo evitar aqueles que possibilitam o agravamento do processo inflamatório: frituras, excesso de açúcar, óleo de soja, entre outros. Além disso, é indispensável beber, no mínimo, dois litros de água por dia, além de suco natural de fruta e chás”, explicou.



Sabrina acrescentou que nesse período, que não é recomendado dar uma volta no calçadão ou no parque para se beneficiar de uma exposição ao sol, é importantíssimo reforçar a alimentação. “A vitamina D é muito importante na absorção do cálcio e ajuda a fortalecer os ossos. Por isso, invista no consumo de peixes, ovos, leite e queijos”, ressaltou.

Atividades durante o período da quarentena

E como desviar o foco do cenário atual? Algumas ações simples, como associar alimentação adequada com atividade física, são indispensáveis para manter a saúde em dia. A psicóloga do HEUE, Priscila Saiter Assis, orienta a criar rotinas nesse período de isolamento social. “Nesse momento tão delicado, alguns comportamentos podem ajudar a lidar com a ansiedade. Crie a rotina mais saudável possível, estipulando horários para as atividades, como por exemplo, acordar ou se exercitar. Além disso, programe-se para fazer coisas que antes faltava tempo, como preparar a mesa e almoçar com a família”, comentou.

De acordo com a psicóloga, o interessante é buscar uma atividade diária e alternativas que ocupem o tempo no período da quarentena. “Se desligue um pouco dos noticiários. Busque ler conteúdos que tirem o foco do cenário atual. Use a tecnologia ao seu favor, ligue para amigos, faça chamada de vídeos para a família”, recomendou.

