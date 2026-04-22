Espetáculo infantojuvenil leva cultura afro-brasileira a cidades do Espírito Santo
A partir do dia 24 de abril, a Companhia “Mais Um Ponto, Mais Um Conto” dá início à circulação do espetáculo infantil Calunga: A Princesa que Virou Boneca em diferentes regiões do Espírito Santo. A montagem, realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo em 2024, já conquistou destaque desde a estreia pela abordagem sensível de temas complexos voltados ao público infantojuvenil.
A temporada passará pelos municípios de Anchieta, Serra, Colatina, Vitória e Guaçuí, com o objetivo de ampliar o acesso à arte e fortalecer o diálogo cultural com diversas comunidades. A proposta do espetáculo combina elementos de ancestralidade, cultura popular e protagonismo negro.
A narrativa acompanha a trajetória de uma princesa que, ao longo de sua jornada, descobre o significado de pertencimento. Um acontecimento inesperado transforma seu destino, levando-a a se tornar uma boneca para cumprir sua missão. A obra aborda valores como amizade, coragem e amor, além de destacar o uso dos próprios dons para o bem.
Com linguagem que integra oralidade, teatro, dança, manipulação de bonecos, projeções e música, o espetáculo oferece uma experiência cênica imersiva. A encenação também dialoga com referências da cultura afro-brasileira e capixaba, incluindo conexões com a Lenda da Casaca.
A personagem Calunga tem origem em tradições afro-brasileiras e está associada a manifestações como o Maracatu, além de manter relação com o Congo capixaba. Ao trazer essa simbologia para o centro da narrativa, a montagem reforça a importância da representatividade e do protagonismo de meninas negras nas histórias infantis.
Reconhecido nacionalmente, o espetáculo foi destaque no Festival Nacional de Teatro de Guaçuí, onde conquistou oito prêmios, incluindo Melhor Espetáculo para Infância e Juventude. A produção também recebeu reconhecimento do júri pela relevância social e pela forma como aborda temas complexos.
Além das apresentações, o projeto promove a oficina gratuita “Boneca Abayomi: Afeto, Cultura e Identidade”, destinada a meninas de 6 a 12 anos. A atividade propõe a confecção artesanal de bonecas com retalhos de tecido, estimulando criatividade, autoestima e reconhecimento da identidade cultural.
O projeto contará ainda com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e dispositivos de apoio para pessoas com sensibilidade sensorial, ampliando a inclusão do público.
A iniciativa é viabilizada por meio do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura 2024 e apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.
Ficha Técnica
Caio Pereira – Avó Iroko
Eliane Correia – Calunga
Direção- Eliane Correia e Ronny Pires
Iluminação – Carlos Ola e Matheus Soares
Sonoplastia- Eliane Correia e Gui Vieira
Contra-regra- Rosangela Correia
Cenografia- João Batista de Moraes
Serviço
Inscrições abertas para as oficinas formativas: https://forms.gle/URNvHUGjQ28w5Ste9
Público: meninas de 6 a 12 anos
Circulação
24/04 – Anchieta
Oficina:
Horário: 8h às 12h no CRAS
Endereço: Rodovia Anchieta x Jabaquara, Nova Esperança, Anchieta – ES
Apresentação:
Horário: 14h
Espaço Cultural do Grupo de Teatro Rerigtiba
Endereço: Avenida Oliveira, nº 334, anexo, no bairro Justiça II
06/05 – Serra
Oficina:
Horário: 8h às 12h no Estação Cultura
Endereço: Av. Domingos José Martins, Serra – ES
Apresentação:
Horário: 14h
Espaço Cultura
Endereço: Av. Domingos José Martins, Serra – ES
07/05 – Colatina
Oficina:
Horário: 8h às 12h
Endereço: Auditório da EMEIEF Amélio Forechi
Apresentação:
Exclusiva para os alunos da EMEIEF Amélio Forechi
08/05 – Vitória
Oficina:
Horário: 8h às 12h
Foyer Sônia Cabral
Endereço: Rua São Gonçalo, no Centro de Vitória – ES (Em frente ao Palácio Anchieta)
Apresentação:
Horário: 14h
Endereço: Rua São Gonçalo, no Centro de Vitória – ES (em frente ao Palácio Anchieta)
11/05 – Guaçuí
Oficina:
Horário: 8h às 12h
Endereço: Rua José Beato Sala 101, nº 144, Centro, Guaçuí – ES
Apresentação:
Horário: 14h
Endereço: Av. Gov. Lacerda de Aguiar, s/n – Centro, Guaçuí – ES
Todas as apresentações são gratuitas
foto divulgação CIA Mais Um Ponto, Mais Um Conto