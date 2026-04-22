Espetáculo infantojuvenil leva cultura afro-brasileira a cidades do Espírito Santo

today22 de abril de 2026 remove_red_eye35

A partir do dia 24 de abril, a Companhia “Mais Um Ponto, Mais Um Conto” dá início à circulação do espetáculo infantil Calunga: A Princesa que Virou Boneca em diferentes regiões do Espírito Santo. A montagem, realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo em 2024, já conquistou destaque desde a estreia pela abordagem sensível de temas complexos voltados ao público infantojuvenil.

A temporada passará pelos municípios de Anchieta, Serra, Colatina, Vitória e Guaçuí, com o objetivo de ampliar o acesso à arte e fortalecer o diálogo cultural com diversas comunidades. A proposta do espetáculo combina elementos de ancestralidade, cultura popular e protagonismo negro.

A narrativa acompanha a trajetória de uma princesa que, ao longo de sua jornada, descobre o significado de pertencimento. Um acontecimento inesperado transforma seu destino, levando-a a se tornar uma boneca para cumprir sua missão. A obra aborda valores como amizade, coragem e amor, além de destacar o uso dos próprios dons para o bem.

Com linguagem que integra oralidade, teatro, dança, manipulação de bonecos, projeções e música, o espetáculo oferece uma experiência cênica imersiva. A encenação também dialoga com referências da cultura afro-brasileira e capixaba, incluindo conexões com a Lenda da Casaca.

A personagem Calunga tem origem em tradições afro-brasileiras e está associada a manifestações como o Maracatu, além de manter relação com o Congo capixaba. Ao trazer essa simbologia para o centro da narrativa, a montagem reforça a importância da representatividade e do protagonismo de meninas negras nas histórias infantis.

Reconhecido nacionalmente, o espetáculo foi destaque no Festival Nacional de Teatro de Guaçuí, onde conquistou oito prêmios, incluindo Melhor Espetáculo para Infância e Juventude. A produção também recebeu reconhecimento do júri pela relevância social e pela forma como aborda temas complexos.

Além das apresentações, o projeto promove a oficina gratuita “Boneca Abayomi: Afeto, Cultura e Identidade”, destinada a meninas de 6 a 12 anos. A atividade propõe a confecção artesanal de bonecas com retalhos de tecido, estimulando criatividade, autoestima e reconhecimento da identidade cultural.

O projeto contará ainda com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e dispositivos de apoio para pessoas com sensibilidade sensorial, ampliando a inclusão do público.

A iniciativa é viabilizada por meio do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura 2024 e apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Ficha Técnica

Caio Pereira – Avó Iroko

Eliane Correia – Calunga

Direção- Eliane Correia e Ronny Pires

Iluminação – Carlos Ola e Matheus Soares

Sonoplastia- Eliane Correia e Gui Vieira

Contra-regra- Rosangela Correia

Cenografia- João Batista de Moraes

Serviço

Inscrições abertas para as oficinas formativas: https://forms.gle/URNvHUGjQ28w5Ste9

Público: meninas de 6 a 12 anos

Circulação

24/04 – Anchieta

Oficina:

Horário: 8h às 12h no CRAS

Endereço: Rodovia Anchieta x Jabaquara, Nova Esperança, Anchieta – ES

Apresentação:

Horário: 14h

Espaço Cultural do Grupo de Teatro Rerigtiba

Endereço: Avenida Oliveira, nº 334, anexo, no bairro Justiça II

06/05 – Serra

Oficina:

Horário: 8h às 12h no Estação Cultura

Endereço: Av. Domingos José Martins, Serra – ES

Apresentação:

Horário: 14h

Espaço Cultura

Endereço: Av. Domingos José Martins, Serra – ES

07/05 – Colatina

Oficina:

Horário: 8h às 12h

Endereço: Auditório da EMEIEF Amélio Forechi

Apresentação:

Exclusiva para os alunos da EMEIEF Amélio Forechi

08/05 – Vitória

Oficina:

Horário: 8h às 12h

Foyer Sônia Cabral

Endereço: Rua São Gonçalo, no Centro de Vitória – ES (Em frente ao Palácio Anchieta)

Apresentação:

Horário: 14h

Endereço: Rua São Gonçalo, no Centro de Vitória – ES (em frente ao Palácio Anchieta)

11/05 – Guaçuí

Oficina:

Horário: 8h às 12h

Endereço: Rua José Beato Sala 101, nº 144, Centro, Guaçuí – ES

Apresentação:

Horário: 14h

Endereço: Av. Gov. Lacerda de Aguiar, s/n – Centro, Guaçuí – ES

Todas as apresentações são gratuitas

foto divulgação CIA Mais Um Ponto, Mais Um Conto