Espetáculo natalino ‘Cuida da Terra’ na Prainha, em Vila Velha, neste sábado (6)

today4 de dezembro de 2025 remove_red_eye107

Apresentação emocionante é da Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (ABECA)

O espírito do Natal vai transformar a noite de sábado (6), no Parque da Prainha, em Vila Velha. A partir das 19 horas a Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (ABECA) encena o espetáculo ‘Cuida da Terra’, na Vila Natalina, com entrada gratuita para encantar o público de todas as idades.

‘Cuida da Terra’ é um espetáculo artístico-cultural produzido pelas crianças, adolescentes, colaboradores e coordenadores da instituição. Com um roteiro sensível e poético, a interpretação conduz o público a uma viagem pela história da ABECA, relacionando cuidado, natureza, comunidade e infância.

A apresentação reúne múltiplas linguagens artísticas trabalhadas ao longo do ano na instituição: violoncelo, violino, coral, congo mirim, balé, capoeira, flauta, literatura e apresentações temáticas.

O espetáculo reforça valores como pertencimento, sustentabilidade, defesa dos direitos da criança e construção coletiva, além de celebrar os 22 anos de atuação da ABECA na Barra do Jucu, em Vila Velha.

O evento será apresentado em duas datas: neste sábado (6), às 19 horas, na Prainha, e na próxima sexta, 12 dezembro, às 19 horas, na Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu.

As duas apresentações serão realizadas com recursos da Secretaria Municipal de Cultura de Vila Velha.

SERVIÇO:

Espetáculo de Natal ‘Cuida da Terra’

Apresentação Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (ABECA)

Datas

06/12 – 19h – Prainha, Vila Velha

12/12 – 19h – Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu

Entrada gratuita

Realização: ABECA