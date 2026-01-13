Espírito Santo abre concurso para premiar queijos e fortalecer produção artesanal

O Espírito Santo vai realizar um concurso estadual de queijos voltado à ampla participação das queijarias locais. O Prêmio Queijos do Espírito Santo será realizado nos dias 10 e 11 de março de 2026. A iniciativa tem como objetivo valorizar a produção artesanal, estimular a melhoria da qualidade e dar visibilidade às agroindústrias familiares do Estado.

O evento será promovido pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), e com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e Faculdade Novo Milênio.

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 2 de fevereiro a 5 de março deste ano, exclusivamente pelo site www.agrolegal-es.com. Poderão participar queijarias e demais empreendimentos que produzam queijos ou requeijão no território capixaba e que estejam regularizados em serviço de inspeção oficial (SIM, SIE ou SIF). As amostras deverão ser entregues nos pontos de coleta no dia 9 de março.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, o prêmio fortalece uma cadeia que já é referência no Estado. “O prêmio é muito importante para valorizar nossas agroindústrias familiares, laticínios e cooperativas que comercializam queijos de qualidade para o Brasil inteiro. A iniciativa dialoga com nossas ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite e com o Acelera Agroindústria, ampliando oportunidades e competitividade para os produtores”, destacou.

O concurso contará com nove categorias, incluindo queijos frescos, maturados e o requeijão de corte, produto tradicional das queijarias e cooperativas de laticínios capixabas.

Para o coordenador do concurso pela Seag, Jackson Fernandes, a iniciativa amplia o alcance do setor. “É uma ação que incentiva nossas queijarias a produzirem cada vez melhor e dá visibilidade aos nossos produtos e à nossa cultura, criando um ambiente de reconhecimento e aprendizado para todos os participantes”, afirmou.

Agroindústria familiar

Atualmente as queijarias representam o principal segmento da agroindústria familiar no Espírito Santo: são mais de 1.700 empreendimentos, responsáveis por mais de 40% das agroindústrias do Estado.

Nos últimos anos, diversos produtores capixabas vêm conquistando prêmios em concursos nacionais e internacionais. A criação de um concurso estadual busca democratizar o acesso às competições, reduzindo custos de inscrição e logística para pequenos empreendedores.

Pontos de coleta das amostras (9 de março):

Cachoeiro de Itapemirim: escritório local do Incaper – Rua Dom Fernando, 29, 1º andar, bairro Independência (8h às 11h30).

Colatina: escritório local do Incaper – Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra, 69, Esplanada (8h às 11h30)

Domingos Martins (Pedra Azul): escritório local do Incaper – Rua Uliana, 80, Ed. Monhol (8h às 11h30)

Nova Venécia: escritório local do Incaper – Av. Vitória, 624, Centro (8h às 11h30)

Vitória: Seag – Rua Raimundo Nonato, 116, Forte São João (8h30 às 16h)



Dúvidas?

Mais informações estão disponíveis no regulamento do concurso (no site agrolegal-es.com)

ou pelo e-mail [email protected]