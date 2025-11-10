Espírito Santo alcança 500 prisões por meio da tecnologia de reconhecimento facial

O Governo do Estado alcançou a marca de 500 prisões realizadas com o apoio da tecnologia de reconhecimento facial no Espírito Santo. Os mandados foram cumpridos em vias de grande circulação e nos coletivos do sistema Transcol, onde câmeras com a tecnologia estão instaladas, com a atuação integrada de policiais militares, civis e guardas municipais.

“Chegamos a essa marca expressiva de prisões realizadas com o apoio do reconhecimento facial. É a tecnologia sendo usada de forma responsável para qualificar a ação policial, reduzir a impunidade e retirar de circulação pessoas que respondem por crimes graves. Esse é um resultado que vem de planejamento, investimento e integração das nossas forças de segurança. Estamos fortalecendo a capacidade do Estado de proteger o cidadão com inteligência e eficiência”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Com o investimento em tecnologia de ponta pelo Governo do Estado, aliado à criação de protocolos e operações específicas, as forças de segurança têm retirado de circulação criminosos procurados por crimes graves. Entre os casos, destacam-se tráfico de drogas (104), roubo (88), homicídio (66), furto (24) e estupro (21).

“Esse é um recado claro aos criminosos: no Espírito Santo não há espaço para a impunidade. Vamos seguir evoluindo com investimentos, integração e inteligência para avançarmos ainda mais. Nossas forças de segurança estão valorizadas, empenhadas e equipadas. Os números mostram isso com a redução de homicídios e outros indicadores de violência. Temos mais policiais nas ruas, com a maior recomposição de efetivo da história da Polícia Militar e concurso aberto para contratar mais de mil policiais civis. Vamos seguir trabalhando para tornar o Espírito Santo um dos estados mais seguros do Brasil”, destacou o vice-governador e coordenador do Programa Estado Presente, Ricardo Ferraço.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, ressaltou que a tecnologia contribui diretamente para o combate à impunidade, além de aumentar a segurança das equipes durante as abordagens.

“A câmera não prende ninguém, mas ela nos ajuda muito ao identificar e reconhecer um foragido. Criamos um protocolo de abordagem em que a pessoa só é conduzida após o policial ter 100% de certeza da identificação. Com isso, evitamos injustiças e combatemos a impunidade. Pessoas que estavam há anos sem cumprir a pena, circulando livremente, agora estão atrás das grades. É um investimento que eleva a Segurança Pública do Espírito Santo a um novo patamar”, explicou Damasceno.

Atualmente, mais de 700 câmeras estão em funcionamento, transmitindo imagens em tempo real para o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) da Secretaria da Segurança Pública. As informações são repassadas diretamente às equipes em campo, aumentando a eficiência das operações e a sensação de segurança da população.

foto Hélio Filho/Secom