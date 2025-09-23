Espírito Santo alcança marca de 400 prisões com uso de reconhecimento facial

As forças de segurança do Espírito Santo alcançaram a marca de 400 prisões realizadas com o uso das câmeras com reconhecimento facial. Todos os casos ocorreram na Grande Vitória, onde funciona o sistema, após suspeitos serem identificados pela tecnologia e abordados, dentro do protocolo, em áreas públicas do Estado.

De acordo com o relatório, elaborado pelo Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) do Centro Integrado de Defesa Social (Ciodes), em conjunto com a Gerência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a maioria dos abordados possuía mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas (87), roubo (69) e homicídio (57). Completam as cinco naturezas criminais mais identificadas o furto (20) e o estupro (19).

A marca de 400 presos foi alcançada um ano após o lançamento oficial do projeto do reconhecimento facial no Espírito Santo. O sistema foi iniciado como um piloto, com poucas câmeras, mas foi expandido no início deste ano, com mais de 500 equipamentos em funcionamento.

“Os números em queda da criminalidade no Espírito Santo passam pela dedicação das nossas forças de segurança, mas também pelo grande investimento que estamos realizando. O uso da tecnologia tem sido fundamental para a retirada de criminosos do convívio com a sociedade. Com o reconhecimento facial temos conseguido capturar pessoas com mandados em aberto há anos ou até décadas. Aqui no Espírito Santo, a vida do criminoso vai ficar cada dia mais difícil”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou a importância dos investimentos em novas tecnologias, que até pouco tempo eram impensáveis no contexto do Brasil:

“Estamos diante de ferramentas que auxiliam diretamente na vida do nosso policial e da população. Pessoas que circulavam tranquilamente por áreas públicas, em meio a pessoas comuns, mas que haviam cometido crimes graves, estão sendo localizadas e levadas para o cumprimento de suas penas. Casos até de 20, 30 anos de impunidade, sendo resolvidos.”

“Esse resultado mostra eficiência e reforça o compromisso do Governo do Estado com a segurança dos capixabas. É um recado claro para quem tem pendência com a justiça e com as polícias. As ruas pertencem ao cidadão de bem. Se cometer crime, busquem outro lugar para circular, porque aqui no Espírito Santo serão alcançados rapidamente. O Programa Estado Presente trabalha com integração, inteligência e investimentos. Não vamos parar até sermos um dos estados mais seguros do Brasil”, reforçou o vice-governador e coordenador do programa Estado Presente em Defesa da Vida, Ricardo Ferraço.

Atualmente, as câmeras com licenças para reconhecimento facial estão instaladas em órgãos e prédios públicos, além de ônibus do sistema Transcol. Ao todo, mais de 500 equipamentos realizam o monitoramento em toda a Grande Vitória e as imagens e informações são direcionadas ao NIR, onde policiais realizam o acionamento das equipes que realizam abordagens aos suspeitos.

