Espírito Santo é destaque nacional no Prêmio Brasil Sem Fome

today25 de novembro de 2025 remove_red_eye41

O Espírito Santo acaba de conquistar reconhecimento nacional no Prêmio Brasil Sem Fome, na categoria Boas Práticas de Combate à Fome e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional. A premiação destaca iniciativas que se consolidam como referências na construção de políticas públicas eficientes, integradas e transformadoras para assegurar o direito humano à alimentação adequada.

O Estado foi premiado pelo Programa Compra Direta de Alimentos (CDA), uma ação estratégica que fortalece a agricultura familiar, dinamiza economias locais e garante que alimentos frescos e de qualidade cheguem às mesas das famílias em situação de vulnerabilidade. Com foco na intersetorialidade e na gestão qualificada, o CDA reafirma o compromisso capixaba com políticas públicas que unem inclusão produtiva, desenvolvimento sustentável e combate à fome.

Este reconhecimento evidencia o esforço contínuo do Governo do Estado, por meio da Setades e SISAN, em articular atores, otimizar investimentos e promover soluções inovadoras e efetivas para a Segurança Alimentar e Nutricional. Também reforça o papel essencial da sociedade civil, dos municípios e dos agricultores familiares na construção de um sistema alimentar mais justo, solidário e resiliente.



“A conquista no Prêmio Brasil Sem Fome é um marco para o Espírito Santo e simboliza o avanço das políticas públicas que colocam as pessoas no centro das decisões. Seguimos firmes, trabalhando para que nenhum capixaba enfrente a fome e para que a Segurança Alimentar e Nutricional seja uma realidade em todo o território estadual”, afirmou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo.

A cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Sem Fome será realizada no dia 17 de dezembro de 2025, em horário e local a serem comunicados oportunamente, em Brasília-DF, e contará com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.