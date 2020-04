Espírito Santo realizou 9.419 testes RT PCR para detecção de Covid-19

O Espírito Santo totaliza 1.819 casos confirmados de Covid-19, sendo 220 (12,1%) deles na faixa etária de 60 anos ou mais de idade. Segundo o boletim do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), divulgado neste domingo (26), já foram realizados 9.419 testes RT PCR para detecção de Covid-19.

Os municípios de Vila Velha (468), Serra (417), Vitória (382) e Cariacica (188) concentram 80,0% dos casos. Do total de casos confirmados, 56,1% são do gênero feminino e 43,9% do gênero masculino¹. Também foram contabilizados 507 (27,9%) profissionais de saúde infectados no Espírito Santo. São 57 óbitos confirmados por Covid-19 até o momento no estado, sendo 37 (64,9%) deles na faixa etária de 60 anos ou mais de idade.

No Brasil são 62.004 casos confirmados e 4.211 mortes registradas. O maior número de casos confirmados no país concentra-se na Região Sudeste (31.193), com 20.715 em São Paulo e 7.111 no Rio de Janeiro. A maior incidência de Covid-19 foi registrada no Amapá, com 94,36 casos confirmados por 100 mil habitantes.

No mundo já são 2.964.543 casos confirmados com Covid-19 e 206.055 óbitos até o momento.

Com o Painel de Acompanhamento da Covid-19, é possível ter informações com visualizações dinâmicas sobre os casos no Espírito Santo, no Brasil e no mundo.

Acesse aqui: https://bit.ly/Painel_COVID19ES