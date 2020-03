Espírito Santo registrou 271 casos de HIV em 2019; Aids atingiu 14 mil pessoas nos últimos 20 anos

today5 de março de 2020 remove_red_eye24

A população do Espírito Santo precisa se prevenir das Infecções Sexualmente Transmissíveis, as ISTs, como HIV, sífilis, gonorreia, HPV e hepatites. Ao todo, 271 casos de HIV foram notificados no estado, apenas nos seis primeiros meses do ano passado. Já a Aids, doença causada pelo HIV, atingiu mais de 14 mil capixabas, nos últimos 20 anos. Os dados são do último Boletim Epidemiológico HIV/Aids, divulgado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, todos os dias, ocorrem 1 milhão de novas Infecções Sexualmente Transmissíveis no mundo e a maior preocupação das autoridades em Saúde brasileiras é com os jovens.



As ISTs podem ser prevenidas com uso de preservativo. No entanto, esse cuidado está diminuindo entre as pessoas de 15 a 29 anos. O alerta é do Ministério da Saúde.



A coordenadora Estadual de IST, do Espírito Santo, Sandra Fagundes, alerta para a alta incidência nos casos de HIV e sífilis no estado e que isso é causado pela negligência no uso do preservativo. Ela explica também que a meta do estado para 2020 é aumentar as campanhas de testes rápidos, para que mais pessoas possam ser tratadas.

“O predomínio atual no estado são os casos de sífilis e HIV. A maioria dos casos é transmitida por meio da relação sexual. A nossa meta para 2020 é o diagnóstico precoce para combater a aids e a sífilis e chegar ao fim da epidemia do HIV.”

Além do HIV e da Aids, o Espírito Santo registrou 2.022 casos de sífilis, no primeiro semestre do ano passado, e nos últimos 10 anos foram quase 23 mil casos registrados. As hepatites virais mataram quase 1.100 capixabas, de 2000 a 2017.



Em todo país, o tipo C da hepatite é o mais prevalente e letal, com 26.167 casos notificados, no último ano pesquisado.

Os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que, em um ano, em todo Brasil, mais de 158 mil pessoas contraíram sífilis. Além disso, cerca de 900 mil pessoas convivem com o HIV, no país. De acordo com dados oficiais, a maioria dos casos de infecção pelo HIV é registrada na faixa de 20 a 34 anos, em todos os estados.



O diretor do Departamento de ISTs do Ministério da Saúde, Gerson Pereira, ressalta que a prevenção é a melhor forma de proteção das ISTs. O uso do preservativo é um hábito que precisa ser constante, durante todo o ano.



“E a gente coloca um jovem como prioridade nessa campanha é porque a gente sabe, olhando os dados de sífilis das hepatites do HIV Aids, que essas doenças são mais frequentes, hoje, na população de 15 a 29 anos. A prevenção maior dessas doenças é o uso do preservativo”.



Este ano, o Ministério da Saúde vai distribuir, ao todo, 570 milhões de preservativos para todo o país. A quantidade representa um aumento de 12% em relação ao número de preservativos distribuídas no passado, quando foram enviadas 509,9 milhões de preservativos aos estados.



Além disso, as unidades de saúde do Sistema Único de Saúde do SUS, contam com testes rápidos ou laboratoriais para ISTs. Apenas para o diagnóstico da sífilis, serão distribuídos quase 14 milhões de testes rápidos em todo país.



Proteja-se! Usar camisinha é uma responsa de todos. Se notar sinais de uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), procure uma unidade de saúde e informe-se. Saiba mais em: saude.gov.br/ist.

Fonte Agência do Rádio