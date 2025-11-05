Espírito Santo sai na frente no monitoramento do pó preto

today5 de novembro de 2025 remove_red_eye51

Deputado Gandini celebra avanço tecnológico desenvolvido por empresa de Vitória e reforça que a fiscalização ambiental está entrando em uma nova era no Espírito Santo

O Estado acaba de dar um passo histórico na luta contra o pó preto que há anos incomoda milhares de moradores da Grande Vitória. E o mais empolgante: a tecnologia que vai revolucionar o controle da poluição do ar é 100% capixaba!

Batizado de Ecops, o novo monitor eletrônico foi desenvolvido pela empresa EcoSoft, sediada em Santa Lúcia, Vitória. É o único equipamento no mundo capaz de medir, em tempo real, a poeira sedimentável — aquela que se acumula nas casas, janelas e carros.

O primeiro monitor eletrônico foi instalado na Ilha do Boi, em Vitória, onde funciona o Hotel Senac, no último dia 17. Outros três equipamentos serão instalados até o fim deste ano nas estações do Ibes (Vila Velha), Jardim Camburi (Vitória) e Vila Capixaba (Cariacica).

As quatro unidades restantes entrarão em funcionamento no primeiro trimestre de 2026, nas estações de Laranjeiras, Cidade Continental e Carapina (na Serra), além da Enseada do Suá (Vitória), segundo Mário Louzada, diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

O projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), o Iema, e as empresas Vale e ArcelorMittal, que vão financiar a instalação e manutenção dos equipamentos. O Iema será responsável pela fiscalização e gestão dos dados.

Segundo o engenheiro Luiz Cláudio Santolin, sócio da EcoSoft e um dos criadores do Ecops, a inovação muda completamente o conceito de monitoramento:

“Antes, a medição era feita de forma manual, com potes deixados ao ar livre por 30 dias e análise posterior em laboratório. Agora, o aparelho faz leituras a cada dois segundos e gera relatórios automáticos a cada hora. Ou seja, o que antes demorava um mês, agora o órgão ambiental saberá em tempo real — e poderá agir imediatamente.”

O novo sistema foi testado após uma experiência frustrada com um equipamento francês, que não apresentou resultados satisfatórios nas condições locais. O sucesso da tecnologia capixaba reforça o potencial da inovação desenvolvida no Espírito Santo.

“Essa conquista é resultado do trabalho de fiscalização que fazemos à frente do colegiado”, pontuou Gandini.

Para o deputado Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o avanço é motivo de orgulho e também reflexo direto da atuação firme do Legislativo:

“Essa conquista é resultado do trabalho de fiscalização que fazemos à frente do colegiado. É uma vitória da ciência capixaba e da transparência. Ter uma tecnologia criada aqui, que vai proteger a saúde da população e dar respostas rápidas sobre a qualidade do ar, é um marco histórico para o Espírito Santo.”

créditos Gleberson Nascimento