ESTÁ CHEGANDO A HORA | Leilão no município da Serra com mais de 18 mil itens acontece nesta quinta (1)

today31 de agosto de 2022 remove_red_eye46

O leilão com mais de 18 mil itens da prefeitura da Serra acontece nesta quinta-feira, 1º de setembro, às 10 horas, e os interessados têm ainda algumas horas para analisar pessoalmente os objetos nos depósitos e se preparar para dar os lances. Os itens também podem ser verificados de forma on-line.

São liquidificadores, cadeiras de plástico, fogões, freezer, cadeiras escolares, luminárias, micro-ondas, aparelhos de som, geladeiras, CPUs, computadores, mesas, televisores e outros. São itens sucateados e que já são inservíveis. O valor mínimo dos 36 lotes do leilão é de R$ 312 mil.

Organizado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sead), o leilão acontece através do leiloeiro Alexandre Buaiz Neto, credenciado pela prefeitura. Será de forma exclusivamente on-line, através do site: www.buaizleiloes.com.br.

Os interessados podem verificar todos os itens e as fotos no site do leiloeiro: www.buaizleiloes.com.br.

Os objetos estão em dois galpões da prefeitura, um no bairro Civit II e outro em Valparaíso. Quem quiser analisar as peças, pode se deslocar aos depósitos e fazer visita das 8h às 12h e de 13h às 17 horas, sem necessidade de agendamento prévio.

Onde estão os itens dos lotes:

LOTES 01 a 21

Local: Depósito em Valparaíso

Endereço: Rua Piúma, 320, CEP: 29165-809, Valparaíso, Serra

LOTES 22 a 36

Local: Depósito em Civit II

Endereço: Rua 3B, Lote 23, Quadra 4, Bairro Civit II, CEP 29.168-079, Serra