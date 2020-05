Está com sintomas gripais? Em Anchieta há uma unidade exclusiva para esses pacientes

Em Anchieta, a Prefeitura criou desde março um centro de triagem exclusivo para pacientes com sinais e sintomas gripais. O local foi implantado no ginásio da Vila Olímpica e vem atendendo as pessoas com mais tranquilidade, pois evitou a lotação em outras unidades. A orientação da Secretaria de Saúde é que as pessoas com sinais e sintomas gripais procurem a nova unidade e acessem somente o Pronto Atendimento (PA) em casos graves.

O centro de triagem foi criado como ação de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) e conta com um pediatra de segunda a sexta, exceto às quartas-feiras. Além do pediatra, a equipe é composta por clínico geral, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O atendimento na unidade acontece de segunda a sexta, das 7h às 16h.

Conforme o prefeito Fabrício Petri, o serviço na Vila Olímpica foi criado para desafogar as ESFs e o PA, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e o avanço do novo coronavírus. “Queremos evitar aglomerações e oferecer um serviço de saúde de qualidade para atender quem possivelmente apresentar sintomas gripais e as demandas frequentes que são recebidas diariamente nas unidades de saúde e no PA em casos graves”, disse o prefeito.

Segundo a coordenadora municipal das ESFs, Candida Paulini Costa, o ginásio foi preparado conforme as recomendações técnicas e é um local mais amplo e arejado, o que dificulta a contaminação das pessoas.