Estado autoriza segunda etapa de obras de infraestrutura em Marataízes

31 de janeiro de 2026

O governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram em Marataízes, nesta sexta-feira (30), para autorizar a segunda etapa das obras de infraestrutura urbana em quatro bairros do município. O investimento do Governo do Estado do Espírito Santo é de R$ 13,9 milhões e beneficia cerca de 38,8 mil moradores.

As intervenções incluem pavimentação, drenagem, calçadas cidadãs e meio-fio nos bairros Esplanada II, Alvorada, Baixa Bonita e Portal Verde, ampliando a mobilidade, a acessibilidade e a segurança viária.

Durante a agenda também foram entregues obras de recapeamento e sinalização viária, com investimento de R$ 8,1 milhões, por meio do programa Pavimenta Detran|ES. Além disso foi assinada a ordem de serviço para a construção da Casa de Apoio ao Turista, na orla da cidade, com aporte de R$ 3,6 milhões, via Setur.

“Esses investimentos mostram a capacidade de um Estado organizado de planejar, executar e entregar obras que fazem diferença na vida das pessoas. Estamos falando de infraestrutura urbana, mobilidade, turismo e segurança viária. É assim que seguimos, trabalhando tanto nas grandes cidades quanto nos municípios do interior, fortalecendo parcerias e garantindo desenvolvimento com qualidade de vida”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou o caráter municipalista da agenda. “Uma parceria que se renova com os municípios e se traduz em entregas concretas. Hoje, Marataízes recebe um conjunto diversificado de investimentos que valorizam o dia a dia de quem mora aqui e potencializam a vocação turística da cidade. Estivemos no município recentemente entregando a nova infraestrutura da orla da Lagoa Funda e, agora, avançamos com novas intervenções estruturantes. É gratificante apresentar essas parcerias numa sexta-feira de verão, com a cidade cheia, na presença de quem mora, trabalha e visita a Pérola Capixaba”, disse.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES