Estado e Assembleia anunciam investimento de R$ 5 milhões na Agricultura Familiar

13 de junho de 2024

A iniciativa busca apoiar pequenos produtores rurais, aumentar a produção local e estimular a economia das comunidades agrícolas capixabas

Visando fortalecer a agricultura familiar no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande e o presidente do Legislativo Capixaba, deputado Marcelo Santos, assinaram um edital que vai liberar um investimento de R$ 5 milhões destinados a 20 municípios capixabas atendidos pelo projeto Arranjos Produtivos, que é uma iniciativa da Assembleia Legislativa através da Secretaria da Casa dos Municípios.

O deputado Marcelo Santos, que participa e acompanha de perto o projeto pelas cidades, contou que o apoio, assim como a aproximação do Legislativo com os agricultores, tem sido um grande diferencial para acelerar o progresso e transformar as vidas de quem mora e trabalha no campo.

“Visitamos frequentemente todos os municípios atendidos pelo Arranjos e estamos intensificando cada vez mais essa aproximação em todo o Estado. O nosso compromisso é estar presente, ouvir as demandas e trabalhar lado a lado, não só com quem administra as prefeituras, mas também com a população rural”, contou o parlamentar.

A iniciativa já alcançou cerca de 25 mil pequenos agricultores, levando apoio técnico e financeiro através de parcerias com instituições como: o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Incaper, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae.

“É muito satisfatório ver a evolução desses pequenos agricultores e perceber como o conhecimento técnico e o apoio adequado podem transformar suas vidas. Muitos já conseguiram diversificar sua produção, abrindo novas possibilidades de negócios e renda para suas famílias, isso nos dá ânimo para levar o projeto cada vez mais longe”, ressaltou o presidente da Casa de Leis.

“Com esse apoio financeiro, esperamos não só ajudar a enfrentar os desafios existentes, mas também promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo para os agricultores que contribuem para a economia do nosso Estado”, completou o governador Casagrande.

O evento, que aconteceu no Palácio Anchieta, contou com a presença de representantes de diversas associações rurais do Estado e marcou mais um passo significativo na trajetória de apoio à agricultura familiar capixaba.

foto Bruno Fritz