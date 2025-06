Estado institui Pacto pelo Enfrentamento às Violências contra Mulheres e Feminicídio

2 de junho de 2025

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nesta segunda-feira (2), o decreto que institui o novo Pacto Estadual pelo Enfrentamento às Violências contra as Mulheres e Prevenção ao Feminicídio. A cerimônia realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, contou com a presença de diversas autoridades, servidores e representantes da sociedade civil.

A elaboração do novo pacto foi coordenada pela Secretaria Estadual das Mulheres (SESM), por meio da Gerência de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (GEVM), com o acompanhamento da Câmara Técnica do Pacto, composta por 50 representações institucionais e sociais.

O governador declarou que a meta do Governo do Estado é feminicídio zero. “Quando estabelecemos uma meta, precisamos ir atrás dela. Temos alguns desafios nesse Estado e queremos enfrentá-los. Por isso, ainda no meu primeiro governo, elaboramos um Plano de Combate à Violência às Mulheres. Na semana passada, entregamos o Plano de Equidade Racial. Um Estado que quer continuar sendo respeitado tem que ser justo e sem desigualdade. Saímos de 2.000 homicídios quando cheguei ao governo e no ano passado tivemos 852 casos. Isso não é motivo de comemoração, mas é preciso ser registrado”, disse.

Casagrande destacou ainda a importância da educação e de uma mudança de cultura para o enfrentamento à violência contra a mulher. “É inadmissível que um homem se ache dono de uma mulher. Então, o primeiro passo é continuar com a educação para que a gente deixe essa cultura machista de lado. Precisamos seguir nesse caminho de atendimento às mulheres que necessitam de ajuda. A gente sabe que precisa avançar muito mais, mas se continuarmos com o Estado organizado e com os projetos de forma contínua, vamos avançando cada dia mais.”

O documento, construído com base em escuta ativa da sociedade civil e participação de diversos órgãos e instituições, estabelece 124 ações distribuídas em oito eixos temáticos. As diretrizes vão desde o fortalecimento da rede de atendimento, acesso à justiça e prevenção ao feminicídio, até a promoção da autonomia das mulheres e o enfrentamento das múltiplas violências — como racismo, capacitismo, LGBTfobia e etarismo. A vigência do pacto se estende até o ano de 2028.

A elaboração do pacto envolveu mulheres LBTs, mães atípicas, representantes de comunidades tradicionais, conselhos de direitos e técnicos de diferentes secretarias estaduais.

Em seu discurso, a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, enfatizou que, lançar o novo Pacto Estadual pelo Enfrentamento às Violências contra as Mulheres e Prevenção ao Feminicídio não é apenas apresentar um plano. É dizer, com todas as letras, que não vamos aceitar perder mais nenhuma de nós.

“Vamos capacitar, articular, investir e monitorar. Vamos ampliar os Centros Margaridas, interiorizar a política, garantir justiça para quem ainda hoje não acredita que tem esse direito. Vamos mostrar que segurança pública também se escreve com o nome das mulheres. A violência contra as mulheres é uma emergência coletiva. E toda emergência exige resposta imediata, firme e corajosa”, afirmou a secretária.

KIT MULHER VIVA +

Durante a cerimônia, os municípios da Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica formalizaram sua adesão ao pacto, e ao programa Fortalece Mulheres, com isso receberam os Kits Mulher Viva +, um conjunto de materiais e equipamentos essenciais para fortalecer ações locais de acolhimento e combate à violência contra as mulheres.

A assinatura do pacto é pré-requisito do Programa Fortalece Mulheres para que os municípios recebam os kits, como parte da estratégia do Governo do Estado de descentralizar e ampliar a rede de proteção às mulheres e a implantação do Organismos de Políticas para as Mulheres em todos os municípios. A expectativa é que mais municípios se integrem à iniciativa nos próximos meses, consolidando uma rede estadual articulada de enfrentamento à violência de gênero.

No primeiro edital foram contemplados 12 municípios. No segundo edital, que está com as inscrições abertas até dia 30 de junho, serão mais 25 cidades atendidas.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES