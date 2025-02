Estado investe na modernização da Rodoviária de Vitória e ampliação do Aquaviário

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta quinta-feira (20), o início das obras de reforma da Rodoviária de Vitória e da ampliação do Aquaviário. Realizado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), o projeto tem o objetivo de modernizar um dos principais terminais de passageiros do Espírito Santo, proporcionando mais conforto, integração e eficiência para os passageiros.

Além da reforma do terminal rodoviário, a reforma do píer do Aquaviário foi outro importante anúncio. Com a conclusão das obras, o local se tornará a quarta estação do sistema, ampliando a conectividade entre os municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica.

“É uma alegria poder fazer mais uma estação do Aquaviário e uma nova Rodoviária, algo tão sonhado pela população de Vitória. Nós retornamos o Aquaviário e as pessoas pedem novas estações e estamos ampliando o número de terminais. Em breve teremos um terminal totalmente repaginado para atender melhor os usuários, que ainda poderão usufruir dessa linda vista. A rodoviária também será um importante ponto de integração entre todos os modais, facilitando a vida de quem usa transporte público na Região Metropolitana. Sendo mais que uma rodoviária, mas um Terminal de Integração de Mobilidade”, afirmou o governador Casagrande.

A revitalização da Rodoviária de Vitória inclui obras nas áreas de embarque e desembarque de passageiros, estacionamento, bicicletário, banheiros, lojas, saguão de espera e demais espaços de uso comum. Com isso, o terminal será transformado em um ambiente mais moderno e funcional, garantindo uma experiência de viagem mais confortável para capixabas e turistas.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica que essa reforma traz mais integração e opções de deslocamento para a população, otimizando a mobilidade dos usuários do transporte coletivo.

“A Rodoviária de Vitória é um equipamento essencial para a conexão entre capixabas e visitantes de todo o País. Com essa reforma estamos modernizando um espaço que já carece de atualização, trazendo mais conforto e qualidade no atendimento aos passageiros. Mas além disso, com a reforma do Aquaviário e operação da quarta estação, conectamos diferentes modais, oferecendo mais comodidade para quem circula pela Grande Vitória. Com essa integração, a viagem se torna mais rápida, eficiente e, ainda, permite que o passageiro contemple um dos cartões-postais mais bonitos do Estado, a baía de Vitória”, disse o secretário.

Com um investimento de R$ 20 milhões, as obras têm prazo contratual de 12 meses para execução. A reforma na Rodoviária de Vitória e Aquaviário transformam a estrutura em um equipamento estratégico para a mobilidade urbana, consolidando-a como o Terminal de Integração da Mobilidade. Com a conexão entre diversos modais – Transcol, táxis, veículos de aplicativo, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual, Aquaviário e ferroviário – a mobilidade se torna mais eficiente, oferecendo mais opções e conforto para os passageiros.

“Há pouco estávamos anunciando e confirmando repasse de recursos importantes para a Agricultura, em especial, para os municípios do interior capixaba. Agora estamos falando sobre investimentos essenciais para a Região Metropolitana. Por aqui passa todo o Estado do Espírito Santo. São novos investimentos para ampliar a eficiência em mobilidade. Teremos um novo terminal de integração, facilitar e muito o ir e vir das pessoas. Menos tempo de deslocamento, mais tempo disponível para estudos, lazer e família, por exemplo”, destacou o vice-governador Ricardo Ferraço.

O presidente da Ceturb-ES, Marcelo Campos Antunes, também esteve presente. “A modernização da Rodoviária de Vitória e a expansão do Aquaviário são investimentos estratégicos que visam transformar a mobilidade urbana na Grande Vitória. Com a integração dos diferentes modais de transporte estamos oferecendo aos cidadãos mais opções de deslocamento, mais conforto e mais eficiência. Acreditamos que essas iniciativas vão contribuir para melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar o desenvolvimento da nossa região”, pontuou.

