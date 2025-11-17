Estado já realizou mais de 150 mil cirurgias eletivas neste ano

today17 de novembro de 2025 remove_red_eye52

A Secretaria da Saúde (Sesa) está executando o Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES) e já realizou, até sexta-feira (14), 151.100 cirurgias eletivas. A meta estipulada para este ano, que era de 130 mil cirurgias, foi ultrapassada em 16%. Em 2024 foram mais de 153 mil procedimentos, sendo 23% acima da meta estipulada. São 475 procedimentos por dia, com um investimento de R$ 130 milhões em 2025.

As cirurgias eletivas são aquelas que podem ser programadas, que não são consideradas de urgência. Para executar o OperaES, a Sesa conta com serviços em 35 hospitais, entre rede própria, contratada e contratualizada. As especialidades com maiores procedimentos são cirurgia oftalmológica, cirurgia geral, cirurgia ortopédica, ginecológica e urológica, além de procedimentos clínicos.

“Estamos muito felizes em ultrapassar a meta estipulada. O OperaES está proporcionando um aceleramento do tempo de espera e esse desempenho recorde é fruto de um trabalho integrado e estratégico. Ampliamos os horários para realização de procedimentos e também estamos realizando cirurgias em um sábado por mês”, disse o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Os procedimentos ocorrem em todas as quatro regionais de saúde do Estado: Norte, Central, Metropolitana e Sul. Cada unidade hospitalar que integra o OperaES, seja ela da rede própria da Sesa ou contratada, tem metas de produção a serem cumpridas ao longo do ano.