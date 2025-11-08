Estado reforça monitoramento de rios para alertar sobre risco de enchentes
Em reunião presidida por Fabrício Gandini, Comissão de Meio Ambiente da Assembleia ouviu da Agerh novos planos de enfrentamento às inundações e o uso de tecnologia para alertar populações em risco
A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa (Ales), presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), recebeu representantes da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) para a apresentação do Relatório de Gestão de 2025. O encontro destacou os avanços da política capixaba de recursos hídricos e as novas estratégias de monitoramento e prevenção de enchentes em várias regiões do Estado.
Criada em 2013, a Agerh é responsável pela execução da Política Estadual de Recursos Hídricos e vem investindo na modernização da rede de monitoramento hidrológico. O trabalho permite antecipar riscos de inundações e orientar ações das Defesas Civis municipais em situações de emergência.
De acordo com o diretor de Planejamento e Infraestrutura Hídrica da Agerh, José Roberto Jorge, o sistema de alerta e as ferramentas de simulação de reservatórios estão sendo ampliados para novas bacias, além do Rio Itapemirim — que já conta com um sistema de previsão de cheias consolidado.
“Estamos elaborando planos de enfrentamento às inundações nas bacias dos rios Benevente e Itabapoana, que sofreram com eventos extremos recentes. A meta é estender o monitoramento a todas as regiões mais vulneráveis”, explicou.
Entre as ações em andamento estão o Plano de Enfrentamento às Inundações na Bacia do Benevente, que abrange os municípios de Alfredo Chaves e Iconha, e o Plano de Inundação da Bacia do Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, desenvolvidos com apoio técnico do Banco Mundial, dentro do Programa Águas e Paisagens II.
Entre as principais iniciativas apresentadas está o Sistema de Alerta do Rio Itapemirim (Sari), ferramenta que permite prever inundações em Cachoeiro de Itapemirim com até 12 horas de antecedência.
José Roberto explicou que o sistema utiliza um modelo matemático para estimar o nível do rio e fornece informações em tempo real à Defesa Civil, auxiliando na tomada de decisões em situações de risco.
“Com o Sari, é possível alertar a população mais vulnerável e reduzir os impactos das cheias. O trabalho vem sendo ampliado para outras bacias, como a do Itabapoana”, reiterou.
A Agerh também vem aperfeiçoando o uso de ferramentas digitais, como o Hidro.Agerh, aplicativo que permite acompanhar em tempo real o nível dos rios e prevê períodos de estiagem com até sete dias de antecedência. O recurso é voltado a gestores públicos, produtores rurais e cidadãos interessados em acompanhar a situação dos mananciais.
Para o deputado Fabrício Gandini, o fortalecimento da rede de monitoramento é essencial diante do aumento da frequência de eventos climáticos extremos.
“O Espírito Santo tem investido em tecnologia e planejamento para proteger vidas e reduzir prejuízos. O trabalho da Agerh mostra que é possível transformar informação em prevenção”, afirmou o parlamentar.
A reunião contou, ainda, com a presença da coordenadora de Projetos e Programas da Agerh, Gizella Igreja.
créditos Gleberson Nascimento