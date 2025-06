Estado vai implantar Totens de Segurança blindados e com IA na Grande Vitória

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira (18), importantes investimentos na área de Segurança Pública. O primeiro é a instalação de 40 Totens de Segurança na Região Metropolitana da Grande Vitória e o segundo é a ampliação da tecnologia de Reconhecimento Facial, que passará a operar nos dez terminais rodoviários que compõem o Sistema Transcol e em 500 ônibus da frota.

Ambos projetos são executados por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e integram o Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Com eles, o Governo do Estado dá mais um importante passo na modernização da Segurança Pública do Espírito Santo, associando tecnologia de ponta com trabalho policial, prevenção, cidadania e combate à violência.

“São novos investimentos que produzem resultados, pois se conectam com a nossa plataforma do Cerco Inteligente. São ferramentas para trazer mais segurança para as pessoas que transitam nessas regiões e utilizam o transporte público. Os totens farão a análise dos locais com reconhecimento facial e da placa de veículos, além do botão de segurança à disposição do cidadão que poderá falar diretamente com o Ciodes. As 500 câmeras já estão instaladas e em funcionamento nos ônibus do Sistema Transcol”, afirmou o governador.

Casagrande destacou que o sistema nos coletivos passou pela fase de testes e agora estão aptas a fazer o reconhecimento facial de passageiros e deve auxiliar na redução de delitos no Transcol. “Se alguém cometer algum crime, nossas equipes buscam a cena e se essa pessoa tiver na base de dados, essa pessoa será identificada. A base de dados fica em constante construção. Os dados do sistema da nova carteira de identidade, de pessoas com carteira de motorista e também dos colhidos no sistema carcerário estão nessa base de dados.”

Os novos Totens de Segurança têm o objetivo de aumentar a presença do Estado em locais de vulnerabilidade social, de grande circulação de pessoas, regiões comerciais relevantes ou com alta incidência de crimes contra o patrimônio. O investimento é de R$ 19 milhões, com recursos provenientes do Tesouro Estadual.

São estruturas robustas e imponentes, com quatro metros de altura, voltadas ao monitoramento urbano inteligente. São equipados com giroflex semelhante ao das viaturas policiais, comunicadores de alta potência, botão de comunicação direta com o Ciodes 190, câmeras 360° e sistema de mensagens automáticas de áudio.

A solução incorpora, ainda, tecnologia de inteligência artificial, capaz de identificar aglomerações e invasões a áreas restritas, realizar contagem de pessoas e objetos, reconhecer placas de veículos com restrições, como furtos ou roubos, e analisar comportamentos suspeitos, emitindo alertas automáticos.

O sistema será totalmente integrado ao ecossistema de segurança pública do Governo do Estado, atuando em conjunto com o Cerco Inteligente e o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes 190), fortalecendo a prevenção e a redução da criminalidade e da violência, funcionando como pontos de vigilância ativos, ampliando a presença das forças de segurança nos espaços públicos e aprimorando a resposta a situações de risco.

Os Totens vão dispor de botão de comunicação, por meio do qual qualquer cidadão poderá falar com o Ciodes 190 e se comunicar com as Polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, contribuindo para a inibição da prática de crimes e acelerando a resposta em caso de emergência.

Além dos 40 totens, será implantada uma Central de Monitoramento no Ciodes 190, que funcionará ininterruptamente, para acompanhar os dispositivos em tempo real e operar a comunicação com a população.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou que desde 2019 o Governo do Estado tem trabalhado para levar a Segurança Pública do Espírito Santo ao destaque no cenário nacional.

“Com mais este robusto investimento, o Espírito Santo avança em direção à segurança da população e na redução da criminalidade. Hoje, já colhemos frutos dos investimentos realizados pela Gestão Casagrande desde 2019. O Estado tem o menor número de homicídios em 28 anos, crimes patrimoniais estão em redução, organizações criminosas estão sendo desarticuladas”, explicou o secretário.

Damasceno prosseguiu, destacando a importância dos Totens de Segurança: “Os totens são mais uma etapa deste trabalho, e o objetivo é que eles ampliem a presença do Estado, reforçando a sensação de segurança da população, inibindo delitos e possibilitando respostas mais rápidas em casos de emergência, além de apoio investigativo e preventivo, com base em dados.”

A experiência de outros estados brasileiros demonstra o impacto direto dos Totens de Segurança na melhoria da qualidade de vida da população. Em municípios paulistas como Cotia e Diadema, os equipamentos contribuíram para uma redução de 96% em furtos, invasões e vandalismos em frente às escolas municipais, além de uma queda de 36% nas ocorrências criminais nas áreas monitoradas.

No estado de Rondônia foi registrada diminuição nos casos de latrocínio, roubos a comércios e residências, e feminicídios. Já no Pará, os homicídios caíram 67%, atingindo em abril de 2024 o menor número de casos desde 2010.

Ao todo foram selecionados pelas forças de segurança, com base nas estatísticas criminais, 50 pontos de possível instalação dos totens, sendo que o contrato é para instalação de 40 equipamentos. Em caso de qualquer problema técnico, ou impossibilidade em algum local, outras opções já estão elencadas para que a tecnologia seja fixada.

“É com base numa experiência testada e comprovada que a gente está fazendo efetivamente esse investimento. Experiência para que a gente possa ampliar a capacidade de efetividade em nossa segurança pública. Os números comprovam as quedas nos índices de crimes. Estamos dando um passo seguro. Essa é uma estratégia de inteligência para aumentar a presença e a capacidade de respostas. Respostas rápidas para ampliar a percepção de segurança às famílias capixabas”, comentou o vice-governador Ricardo Ferraço.

Os pontos são:

Vitória – Parque Moscoso

Vitória – Praça Costa Pereira – Centro de Vitória

Vitória – Praça Princesa Isabel – Centro

Vitória – Praça do Papa

Vitória – Enseada do Suá – Frente ao Shopping Vitória

Vitória – Enseada do Suá – Atrás do Shopping Vitória

Vitória – Reta da Penha – Próximo ao Boulevard e Centro da Praia

Vitória – Praça dos Namorados

Vitória – Triângulo das Bermudas

Vitória – Ponte Ayrton Senna

Vitória – Praça de Itararé

Vitória – Reta da Penha – próximo à Findes

Vitória – Praia de Camburi

Vitória – UFES – saída Jardim da Penha

Vitória – Praia de Camburi – próximo as arenas de shows

Vitória – Jardim Camburi – Praia de Camburi

Vitória – Parque da Vale

Viana – Marcílio de Noronha – Praça

Viana – Centro de Viana

Serra – Terminal de Carapina

Serra – Jardim Limoeiro

Serra – Praça de Novo Horizonte

Serra – Laranjeiras – Av. Central com Norte Sul

Serra – Parque Residencial Laranjeiras

Serra – próximo ao Shopping Montserrat – Laranjeiras

Serra – Serra-Sede

Serra – Manguinhos

Serra – Jacaraípe

Vila Velha – Cobilândia

Vila Velha – Glória 1 – Av. Jerônimo Monteiro

Vila Velha – Glória 2

Vila Velha – Praça Duque de Caxias

Vila Velha – Prainha

Vila Velha – Praia da Costa – Final

Vila Velha – Itapuã – Av. Resplendor

Vila Velha – Itapuã – Orla

Vila Velha – Itapuã – Jair de Andrade

Vila Velha – Ao Lado do Shopping Vila Velha e UVV

Vila Velha – Praça de Coqueiral

Vila Velha – Praça do Ciclista

Vila Velha – Praça de Gaivotas

Vila Velha – Terminal Itaparica/Rodoviária

Cariacica – Ceasa – Vila Capixaba

Cariacica – Avenida Expedito Garcia

Cariacica – Avenida Expedito Garcia – ponto 2

Cariacica – Mercado Municipal Cariacica

Cariacica – Jardim América

Guarapari – Divisa da Areia Preta e Castanheiras

Guarapari – Centro Muquiçaba

Guarapari – Praia do Morro

Modernização da Mobilidade a Serviço da Segurança

Como parte do processo de modernização do sistema de transporte público, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), em parceria com a Sesp e o apoio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros de Espírito Santo (Ceturb-ES) e do GVBus, está ampliando as ações de segurança nos terminais e nos coletivos da região metropolitana da Grande Vitória.

Os terminais já contam com câmeras de videomonitoramento, mas agora passam a receber um sistema mais inteligente, com tecnologia de biometria facial. Essa inovação permite aprimorar a identificação de pessoas e ocorrências, fortalecendo a prevenção e o combate ao crime. Já foram instaladas 500 câmeras nos coletivos e os primeiros resultados são considerados satisfatórios pela Secretaria da Segurança Pública, responsável pelo monitoramento e análise das imagens.

Além dos novos equipamentos, a iniciativa envolve a adoção de softwares específicos e a adequação da infraestrutura necessária para integrar a mobilidade urbana ao sistema de segurança pública — uma medida que reforça o compromisso do Governo do Estado em oferecer um transporte coletivo cada vez mais seguro, moderno e eficiente.